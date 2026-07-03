Giá tiêu ổn định tại hầu hết địa phương, riêng Đắk Lắk tiếp tục giảm 2.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (3/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 133.000 - 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 135.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 135.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 134.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 134.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 133.000 và 134.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 133.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (3/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.121 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.252 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Trong tháng 5/2026, hạt tiêu đen tiếp tục là chủng loại xuất khẩu chủ lực, chiếm gần 70% tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong tháng, đạt 17,52 nghìn tấn, trị giá 109,26 triệu USD, giảm 7,0% về lượng và giảm 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu Hạt tiêu đen xay đạt 3,41 nghìn tấn, trị giá 24,81 triệu USD, tăng nhẹ 1,4% về lượng nhưng trị giá giảm 5,2%.

Trong khi đó, xuất khẩu hạt tiêu trắng đạt 2,04 nghìn tấn, trị giá 16,66 triệu USD, giảm 11,3% về lượng và giảm 12,4% về trị giá; Xuất khẩu hạt tiêu trắng xay cũng giảm 9,7% về lượng và giảm 13% về trị giá.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu đen đạt 83,5 nghìn tấn, trị giá 512,08 triệu USD, tăng 22,6% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục giữ vai trò mặt hàng xuất khẩu chủ lực với tỷ trọng khoảng 68,5% tổng lượng xuất khẩu. Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu đen đạt 6.133 USD/tấn, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu Hạt tiêu đen xay đạt 15,44 nghìn tấn, trị giá 111,73 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và tăng 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; Giá bình quân xuất khẩu ở mức 7.236 USD/tấn, giảm 1,8%.

Đáng chú ý, hạt tiêu trắng là nhóm sản phẩm có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong các mặt hàng, đạt 13,31 nghìn tấn, trị giá 92 triệu USD, tăng 29,4% về lượng và tăng 15,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu trắng giảm 10,9%, xuống còn 6.912 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng xay, xuất khẩu đạt 3,93 nghìn tấn, trị giá 35,14 triệu USD, tăng 2,8% về lượng và tăng 4,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, với giá bình quân xuất khẩu đạt 8.942 USD/tấn, tăng 1,4% - là nhóm hàng duy nhất có giá xuất khẩu tăng.