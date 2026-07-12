Giá tiêu nội địa có tuần tăng mạnh nhưng tiêu xuất khẩu lại đồng loạt xuống giá

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (12/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 138.000 - 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 138.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 138.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 và 139.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (12/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định sau khi giảm mạnh hôm cuối tuần, với tiêu trắng ở mức 8.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.079 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.198 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.850 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 5.950 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.200 USD/tấn.

Dù phải đối mặt với thực tế nguồn cung nguyên liệu trong nước ngày càng thu hẹp, hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 vẫn ghi nhận những con số khả quan.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm, nước ta đã xuất khẩu tổng cộng 145.686 tấn hạt tiêu, thu về giá trị kim ngạch 940,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, con số này đánh dấu mức tăng trưởng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị. Tuy nhiên, trong riêng tháng 6/2026, thị trường bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chững lại sau giai đoạn bùng nổ của tháng 5. Cụ thể, lượng xuất khẩu trong tháng 6 đạt 23.103 tấn với kim ngạch 151,3 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 8,9% về giá trị so với tháng liền kề trước đó, do nhu cầu từ các thị trường khu vực châu Á, châu Phi và châu Mỹ suy yếu. Dẫu vậy, các thị trường truyền thống và chủ lực như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và UAE vẫn duy trì được sức mua ổn định, đóng vai trò là "bệ đỡ" quan trọng cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh thị trường nửa đầu năm nay là sự chuyển dịch trong cơ cấu nguồn cung. Trong bối cảnh sản lượng thu hoạch trong nước sụt giảm, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu hàng đầu đã chủ động gia tăng lượng nhập khẩu nguyên liệu để đảm bảo thực hiện các đơn hàng quốc tế.

Nhìn về giai đoạn nửa cuối năm 2026, giới phân tích nhận định xu hướng giá hạt tiêu sẽ chịu chi phối mạnh mẽ bởi ba yếu tố cốt lõi: nguồn cung nội địa, tiến độ xuất khẩu và nhu cầu từ các nền kinh tế lớn. Áp lực về nguồn cung nguyên liệu trong nước đang ngày càng trở nên rõ nét hơn, đây có thể là nhân tố chính hỗ trợ mặt bằng giá trong trung và dài hạn.