Giá tiêu lặng sóng, Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (28/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 136.000 – 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 138.000 - 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 136.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 136.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 - 136.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (28/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu đen, với tiêu trắng ổn định ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.828 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.970 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.075 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.915 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 70,0 triệu USD, tăng 3,8% về lượng so với 10.514 tấn trong 15 ngày đầu tháng 8/2026.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 5.741 tấn, chiếm 52,6% và tăng 1,6%. Đáng chú ý, Trung Quốc đạt 2.125 tấn, tăng 34,1%, trong khi UAE giảm 42,1% xuống 570 tấn. Châu Mỹ tăng mạnh 44,2%, đạt 3.111 tấn; riêng Mỹ đạt 2.905 tấn, tăng 62,4%, chiếm 26,6% tổng xuất khẩu. Ngược lại, châu Âu giảm 26,3% xuống 1.594 tấn và châu Phi giảm 13,8% xuống 469 tấn.

Các doanh nghiệp VPSA xuất khẩu 8.568 tấn, tăng 1,8% và chiếm 78,5%; nhóm ngoài VPSA đạt 2.347 tấn, tăng 11,7%. Phúc Sinh dẫn đầu với 1.071 tấn, tiếp theo là Olam Việt Nam 1.049 tấn và Nedspice Việt Nam 932 tấn.

Nhìn chung, động lực tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu trong nửa đầu tháng 9 chủ yếu đến từ Mỹ và Trung Quốc, bù đắp sự sụt giảm tại châu Âu, châu Phi và UAE.

Ở chiều ngược lại, trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, Việt Nam nhập khẩu 959 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 5,3 triệu USD, giảm 40,9% về lượng so với 1.623 tấn của 15 ngày đầu tháng 8/2026. Trong đó, tiêu đen đạt 814 tấn, chiếm 84,9%; tiêu trắng đạt 145 tấn, chiếm 15,1%.

Xét theo nguồn cung, Campuchia tiếp tục đứng đầu với 586 tấn, chiếm tới 61,1% tổng lượng nhập khẩu, dù giảm 15,3% so với 692 tấn của cùng kỳ tháng 8. Indonesia đứng thứ hai với 226 tấn, chiếm 23,6%, giảm 45,1%; cơ cấu gồm 112 tấn tiêu đen và 114 tấn tiêu trắng. Brazil đạt 77 tấn, chiếm 8,0%, giảm 53,0%.

Cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu cũng có sự thay đổi đáng kể. Các doanh nghiệp VPSA nhập khẩu 281 tấn, giảm mạnh 69,4% so với 919 tấn của nửa đầu tháng 8 và chỉ còn chiếm 29,3% tổng lượng nhập khẩu. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp ngoài VPSA nhập khẩu 678 tấn, chỉ giảm 3,7% và chiếm tới 70,7%, so với 43,4% trong 15 ngày đầu tháng 8.