Giá tiêu ít biến động, vụ mùa tiêu năm 2027 của Việt Nam mới chỉ chịu tác động ở mức độ vừa phải

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (12/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 - 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (12/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.936 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.496 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.990 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.400 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, gần như không có biến động đáng kể. Mặt bằng giá thu mua hạt tiêu trong nước hiện dao động phổ biến trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg.

Về tình hình sản xuất, Việt Nam đã chính thức khép lại vụ thu hoạch năm 2026 với sản lượng đạt 155.000 tấn. Dù vậy, những lo ngại về nguồn cung cho vụ tiếp theo đang bắt đầu xuất hiện. Báo cáo từ Nedspice chỉ ra rằng lượng mưa phân bố không đồng đều kết hợp với nhiệt độ cao kéo dài, đã gây ra hiện tượng rụng bông, đồng thời khiến quá trình ra hoa của vụ tiêu 2027 diễn ra không đồng đều, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đậu quả sớm của cây tiêu. Cho đến nay, vụ mùa năm 2027 của Việt Nam mới chỉ chịu tác động ở mức độ vừa phải, song diễn biến thời tiết vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Báo cáo mới nhất từ Nedspice nhận định nguồn cung hạt tiêu toàn cầu năm 2026 nhìn chung vẫn ổn định so với các năm trước. Sự ổn định này có được nhờ sản lượng tăng mạnh tại Brazil, đóng vai trò bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng tại Việt Nam và Indonesia.

Sản lượng hạt tiêu năm 2026 của Brazil ước tính đạt 118.000 tấn. Trong 7 tháng đầu năm, quốc gia này đã xuất khẩu khoảng 57.000 tấn tiêu (tăng 7% so với cùng kỳ năm trước). Chỉ tính riêng trong tháng 8/2026, Brazil đã xuất khẩu 4.273 tấn hạt tiêu, đạt kim ngạch 26,2 triệu USD, với giá bình quân 6.140 USD/tấn. So với tháng trước, lượng xuất khẩu của Brazil tăng mạnh tới 28,9% về lượng và 27,8% về kim ngạch, bất chấp giá xuất khẩu bình quân giảm nhẹ 0,4%.

Mặc dù thị trường hiện tại đang ở trạng thái cân bằng, giới phân tích cảnh báo những rủi ro lớn đối với nguồn cung vụ tới do hiện tượng El Niño. Dự báo El Niño sẽ gây tác động mạnh nhất đến các vùng trồng trọt phục vụ vụ thu hoạch năm 2027 kể từ tháng 12 trở đi.

Hiện tại, Indonesia và khu vực phía Bắc của Brazil là hai vùng chịu rủi ro El Niño cao nhất khi thời tiết nóng và khô, dự báo xuất hiện tại các vùng trồng không có hệ thống tưới tiêu chủ động. Thực tế, Indonesia đã phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Việc các cường quốc xuất khẩu đối mặt rủi ro thời tiết khô hạn được dự báo sẽ là yếu tố thúc đẩy giá tiêu thế giới biến động mạnh, trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), hoạt động thương mại hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2026 có sự chững lại so với tháng trước. Cụ thể, xuất khẩu trong tháng 8 đạt 21.724 tấn với kim ngạch 140,9 triệu USD, giảm 4,5% về lượng và 4,3% về giá trị so với tháng 7/2026. Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 8/2025, lượng xuất khẩu vẫn giữ mức tăng nhẹ 1,2%.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 2.883 tấn hạt tiêu trong tháng 8/2026 (bao gồm 2.636 tấn tiêu đen và 247 tấn tiêu trắng), đạt kim ngạch 18 triệu USD. So với tháng 7/2026, giảm 14,1% về lượng và giảm 10,2% về giá trị.

Tính chung lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đã chính thức đạt mốc 1,2 tỷ USD với tổng khối lượng 190.153 tấn. So với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu tăng 14,2% về lượng (tương ứng tăng 23.643 tấn) và tăng 8,9% về giá trị. Về đơn giá, giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6.372 USD/tấn (giảm 4,4% so với cùng kỳ) và tiêu trắng đạt 8.386 USD/tấn (giảm 4%).

Tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 47.002 tấn, tương ứng kim ngạch 270,3 triệu USD. Con số này ghi nhận mức tăng 36,1% về lượng (tương đương 12.478 tấn) và tăng 19,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.