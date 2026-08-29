Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm mạnh, nông dân không chạy theo diện tích

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (29/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 135.000 – 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 136.500 - 137.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 135.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 135.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 135.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (29/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.897 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.443 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.990 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.400 USD/tấn.

Diễn biến giá tiêu trong nước phản ánh áp lực điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn, khiến người trồng tiêu và các doanh nghiệp thu mua phải theo sát các biến động về cung cầu cũng như nhu cầu từ các đối tác quốc tế. Hiện nông dân không chạy theo diện tích, sản lượng mà đi vào chất lượng và phát triển bền vững cây tiêu.

Giá hạt tiêu xuất khẩu trên thị trường quốc tế cũng duy trì sự ổn định. Theo ghi nhận mới nhất từ Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen của Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.897 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen ASTA 570 của Brazil đạt 5.800 USD/tấn và tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ mức giá cao 9.300 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l cũng chưa ghi nhận biến động mới, tiếp tục dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn.

Số liệu thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam cho thấy hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của nước ta vẫn đạt những kết quả khả quan. Riêng trong 15 ngày đầu tháng 8/2026, Việt Nam đã xuất khẩu thành công 10.553 tấn hạt tiêu, mang về kim ngạch 68,64 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu trong giai đoạn này tăng 5,9%, trong khi trị giá tăng 3,6%.

Tính lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 8/2026, tổng khối lượng hạt tiêu xuất khẩu của cả nước đạt 179.344 tấn, thu về lượng kim ngạch lên tới 1,17 tỷ USD. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng xuất khẩu đã tăng mạnh tới 16%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng về giá trị xuất khẩu chỉ đạt 10,6%, thấp hơn so với tốc độ tăng về lượng. Thực trạng này xuất phát từ việc giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân của Việt Nam trong kỳ giảm 4,7%, xuống còn khoảng 6.518 USD/tấn. Như vậy, dù sản lượng xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực, doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải đối mặt với áp lực giảm giá bán bình quân.

Theo dự báo từ Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng hạt tiêu thế giới trong năm 2026 sẽ thấp hơn so với các kịch bản dự báo được đưa ra vào đầu năm. Xu hướng suy giảm sản lượng xuất hiện đồng thời tại các nước sản xuất trọng điểm như Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ do ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết bất lợi và năng suất cây trồng đi xuống. Mặc dù Brazil ghi nhận sản lượng có sự tăng trưởng, nhưng mức tăng này được đánh giá là không đủ để bù đắp cho lượng thiếu hụt lớn từ các vùng trồng chủ chốt khác.

Xét về trung và dài hạn, rủi ro đối với nguồn cung vẫn hiện hữu khi các mô hình khí tượng cảnh báo hiện tượng El Niño có khả năng quay trở lại với cường độ mạnh trong năm tới. Nếu kịch bản khô hạn diễn ra tại các khu vực trồng tiêu lớn, năng suất sẽ tiếp tục bị đe dọa. Tại Việt Nam, thách thức càng lớn hơn khi một phần diện tích vườn tiêu hiện tại đã bước vào giai đoạn già cỗi, làm suy giảm khả năng phục hồi sản lượng. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường tiêu thụ lớn vẫn duy trì ở mức tích cực, giúp giữ nền giá hạt tiêu thế giới ở mức cao bất chấp các tác động tiêu cực từ xung đột địa chính trị.

Các chuyên gia nhận định giá hạt tiêu thời gian tới sẽ tiếp tục đi ngang ở mặt bằng hiện tại nếu bối cảnh địa chính trị chưa có đột phá mới. Tuy nhiên, nếu căng thẳng tại khu vực Trung Đông được tháo gỡ, giá tiêu có thể tăng trở lại, do lượng tồn kho tại các nước nhập khẩu đã giảm sâu, trong khi nguồn cung từ các nước sản xuất đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm.