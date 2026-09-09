Giá tiêu hôm nay tại các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (9/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 - 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (9/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.929 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.487 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.990 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.400 USD/tấn.

Về tình hình sản xuất, Việt Nam đã chính thức khép lại vụ thu hoạch năm 2026 với sản lượng đạt 155.000 tấn. Dù vậy, những lo ngại về nguồn cung cho vụ tiếp theo đang bắt đầu xuất hiện. Báo cáo từ Nedspice chỉ ra rằng lượng mưa phân bố không đồng đều kết hợp với nhiệt độ cao kéo dài, đã gây ra hiện tượng rụng bông, đồng thời khiến quá trình ra hoa của vụ tiêu 2027 diễn ra không đồng đều, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đậu quả sớm của cây tiêu. Cho đến nay, vụ mùa năm 2027 của Việt Nam mới chỉ chịu tác động ở mức độ vừa phải, song diễn biến thời tiết vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Báo cáo mới nhất từ Nedspice nhận định nguồn cung hạt tiêu toàn cầu năm 2026 nhìn chung vẫn ổn định so với các năm trước. Sự ổn định này có được nhờ sản lượng tăng mạnh tại Brazil, đóng vai trò bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng tại Việt Nam và Indonesia.

Sản lượng hạt tiêu năm 2026 của Brazil ước tính đạt 118.000 tấn. Trong 7 tháng đầu năm, quốc gia này đã xuất khẩu khoảng 57.000 tấn tiêu (tăng 7% so với cùng kỳ năm trước). Chỉ tính riêng trong tháng 8/2026, Brazil đã xuất khẩu 4.273 tấn hạt tiêu, đạt kim ngạch 26,2 triệu USD, với giá bình quân 6.140 USD/tấn. So với tháng trước, lượng xuất khẩu của Brazil tăng mạnh tới 28,9% về lượng và 27,8% về kim ngạch, bất chấp giá xuất khẩu bình quân giảm nhẹ 0,4%.

Mặc dù thị trường hiện tại đang ở trạng thái cân bằng, giới phân tích cảnh báo những rủi ro lớn đối với nguồn cung vụ tới do hiện tượng El Niño. Dự báo El Niño sẽ gây tác động mạnh nhất đến các vùng trồng trọt phục vụ vụ thu hoạch năm 2027 kể từ tháng 12 trở đi.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Trong tháng 8/2026, Việt Nam nhập khẩu 2.883 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 18,0 triệu USD, gồm 2.636 tấn tiêu đen và 247 tấn tiêu trắng, giảm 14,1% về lượng và 10,2% về giá trị so với tháng 7/2026 và giảm 5,5% về lượng so với cùng kỳ tháng 8/2025.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 47.002 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 270,3 triệu USD, tăng 36,1% về lượng tương đương tăng 12.478 tấn và 19,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Campuchia tiếp tục giữ vị trí lớn nhất, đạt 26.980 tấn, tăng tới 216,0% so với cùng kỳ và chiếm 57,4% tổng lượng nhập khẩu. Ngược lại, nhập khẩu từ Brazil đạt 12.611 tấn, giảm 28,0%, chiếm 26,8%; Indonesia đạt 4.684 tấn, giảm 26,0%, chiếm 10,0%. Như vậy, cơ cấu nguồn cung năm 2026 có sự dịch chuyển rất mạnh sang Campuchia, trong khi tỷ trọng từ Brazil và Indonesia giảm.