Giá tiêu hôm nay đồng loạt điều chỉnh ngoại trừ Đắk Lắk vẫn giữ nguyên

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (24/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.500 - 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.500 và 138.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (24/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil giảm, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.823 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.404 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.970 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.250 USD/tấn.

Biến động giá trong tháng 7/2026 cho thấy thị trường hạt tiêu thế giới chưa hình thành xu hướng rõ rệt mà đang trong giai đoạn điều chỉnh và phân hóa theo từng quốc gia sản xuất. Đối với Việt Nam, việc giá xuất khẩu duy trì ổn định trong bối cảnh nhiều thị trường biến động là tín hiệu tích cực, góp phần tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong thực hiện các hợp đồng xuất khẩu và hạn chế rủi ro từ biến động giá ngắn hạn.

Trong khi đó, diễn biến giá hạt tiêu nội địa trong tháng 7/2026 cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn ổn định và có xu hướng phục hồi nhẹ, được hỗ trợ bởi nguồn cung trong nước giảm và nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu duy trì tích cực. Nếu nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn tiếp tục cải thiện trong những tháng tới, giá hạt tiêu trong nước nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao và có dư địa tăng thêm trong nửa cuối năm 2026.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 24,1 nghìn tấn, trị giá 160,6 triệu USD, giảm 3,9% về lượng và giảm 3,7% về trị giá so với tháng 5/2026, nhưng tăng 3,6% về lượng và tăng 2,1% về trị giá so với tháng 6/2025. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 146 nghìn tấn, trị giá 950,17 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 12,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 6.659 USD/tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 5/2026, nhưng giảm 1,5% so với tháng 6/2025. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, giá bình quân xuất khẩu đạt 6.508 USD/ tấn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam với 36,04 nghìn tấn, chiếm 24,7% tổng lượng xuất khẩu, tăng so với mức 23,5% của cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ tăng 24,5% về lượng và tăng 18,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam.