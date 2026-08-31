Giá tiêu hôm nay cao nhất ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), tiếp đến là Đắk Lắk

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (31/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 135.000 – 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 136.500 - 137.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 135.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 135.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 135.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (31/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.897 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.443 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.990 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.400 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá hạt tiêu xuất khẩu ổn định ở mức cao khi nguồn cung không dồi dào, nhưng nhu cầu thị trường dường như nhạy cảm với giá cả khiến giá biến động trong biên độ hẹp.

Tại Indonesia, tính đến ngày 19/8/2026, giá hạt tiêu đen Lampung đạt 6.851 USD/tấn, tăng 1,1% so với ngày 19/7/2026. Tương tự, giá hạt tiêu trắng Muntok cũng tăng 0,47%, lên mức 9.380 USD/tấn.

Tại Brazil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 ngày 19/8/2026 tăng 1,7% so với ngày 19/7/2026, đạt 5.900 USD/tấn.

Trong khi đó, giá hạt tiêu tại Malaysia giữ nguyên so với cùng kỳ tháng trước. Giá hạt tiêu đen Kuching ASTA tiếp tục duy trì ở mức 9.300 USD/tấn, còn giá hạt tiêu trắng ASTA ổn định ở mức 12.200 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, giá hạt tiêu đen loại 500 g/l ở mức 5.990 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn (tương đương tăng 0,3%) và loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn, giữ nguyên so với ngày 19/7/2026. Trong khi đó, giá hạt tiêu trắng ở mức 8.400 USD/tấn, tăng 150 USD/tấn (tương đương tăng 1,8%) so với ngày 19/7/2026.

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa có xu hướng giảm nhẹ. Ngày 19/8/2026, giá thu mua hạt tiêu tại hầu hết các vùng trồng trọng điểm giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày 19/7/2026. Mức giá thu mua hiện dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá hạt tiêu cao nhất cả nước, ở mức 139.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với một tháng trước.

Tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai, giá hạt tiêu thu mua đều đạt 136.000 đồng/kg. Riêng tại Đắk Lắk giá hạt tiêu giảm nhiều nhất 2.000 đồng/kg, ở mức 138.000 đồng/kg.

Theo thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 7/2026 đạt 22,8 nghìn tấn, trị giá 149,5 triệu USD, giảm 5,3% về lượng và giảm 7% về trị giá so với tháng 6/2026, nhưng tăng 6,6% về lượng và tăng 5,3% về trị giá so với tháng 7/2025.

Tính chung 7 tháng năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 168,8 nghìn tấn, trị giá 1,1 tỷ USD, tăng 16,7% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 7/2026 đạt 6.543 USD/tấn, giảm 1,7% so với tháng 6/2026 và giảm 1,2% so với tháng 7/2025. Tính chung 7 tháng năm 2026, giá bình quân xuất khẩu đạt 6.513 USD/ tấn, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2025.