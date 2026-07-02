Giá tiêu giảm sâu, điều gì đang xảy ra trên thị trường?

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (2/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 133.000 - 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 134.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 134.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 133.000 và 134.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 133.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (2/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.121 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.252 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong những tháng đầu năm 2026, ngành hồ tiêu Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, chi phí sản xuất tăng cao và thị trường xuất khẩu chưa thực sự khởi sắc.

Theo nhận định của Cộng đồng Hạt tiêu Quốc tế (IPC), thị trường tiêu thế giới trong tuần thứ hai của tháng 6/2026 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các quốc gia sản xuất, nhưng nhìn chung vẫn duy trì trạng thái cân bằng. IPC cho biết đồng nội tệ của hầu hết các nước sản xuất hạt tiêu tiếp tục mất giá so với đồng USD đã ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến giá xuất khẩu trong tuần.

Tại Ấn Độ, sau hai tuần liên tiếp duy trì ổn định, giá hạt tiêu đã quay đầu giảm trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực bán ra của người dân và hoạt động giao dịch trầm lắng hơn trong bối cảnh nguồn cung được cải thiện. Đây là thị trường ghi nhận diễn biến giảm giá rõ nét nhất trong nhóm các nước sản xuất lớn.

Trong khi đó, thị trường hạt tiêu Indonesia có xu hướng tích cực hơn. Giá tiêu nội địa và xuất khẩu tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế sau thu hoạch và nhu cầu nhập khẩu ổn định từ các thị trường quốc tế. Theo đó, giá hạt tiêu đen Lampung ngày 18/6/2026 được niêm yết ở mức 7.205 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn so với cuối tháng 5/2026; và 9.298 USD/tấn đối với tiêu trắng Muntok, tăng 18 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá hạt tiêu tiếp tục ổn định ở mức cao nhất thế giới. Giá tiêu đen ASTA duy trì khoảng 9.350 USD/tấn, trong khi tiêu trắng ASTA đạt 12.250 USD/tấn. Mức giá cao phản ánh nguồn cung hạn chế và lợi thế của các dòng sản phẩm chất lượng cao phục vụ các thị trường cao cấp.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.950 USD/tấn, giảm 250 USD/tấn so với cuối tháng 5/2026. Lợi thế về giá giúp hạt tiêu Brazil tiếp tục cạnh tranh mạnh tại thị trường Hoa Kỳ và EU. Áp lực từ nguồn cung vụ mới khiến giá tiêu Bra-xin chưa có nhiều động lực tăng mạnh như Indonesia hay Malaysia.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và loại 550g/l ổn định, lần lượt ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn; Hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.