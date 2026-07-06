Giá tiêu duy trì ổn định, lực bán hồ tiêu ra thị trường cũng bị hạn chế

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (6/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 133.000 - 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 135.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 135.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 134.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 134.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 133.000 và 134.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 133.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (6/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.121 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.252 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 23.103 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 151,3 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 8,9% về giá trị so với tháng 5/2026 và giảm nhẹ 1,4% về lượng so với cùng kỳ tháng 6/2025. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ việc lượng xuất khẩu sang các thị trường châu Á, châu Phi và châu Mỹ giảm so với tháng trước, trong khi nhu cầu từ châu Âu vẫn duy trì tương đối ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 145.686 tấn hồ tiêu, tiêu đen đạt 125.258 tấn, tiêu trắng đạt 20.428 tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 940,5 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu tích cực từ các thị trường chủ lực và năng lực cung ứng ổn định của các doanh nghiệp xuất khẩu lớn.

Theo các doanh nghiệp thu mua, nguồn cung hạt tiêu trong nước hiện không còn dồi dào do phần lớn sản lượng đã được tiêu thụ từ đầu vụ. Tuy nhiên, do sức mua trên thị trường chưa có dấu hiệu tăng đột biến, giá cả chủ yếu biến động trong biên độ hẹp. Giới kinh doanh nhận định, nếu thị trường xuất khẩu không xuất hiện thêm các động lực mới, xu hướng ổn định này sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.