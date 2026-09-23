Giá tiêu đồng loạt giảm tại các địa phương sản xuất trọng điểm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (23/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 136.000 – 140.500 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.500 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 138.000 - 140.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 136.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 136.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 - 136.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (23/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.886 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.428 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.070 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.130 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Mặc dù xuất khẩu tăng mạnh trong khi sản lượng trong nước tiếp tục thu hẹp, giá hồ tiêu nội địa vẫn chưa khởi sắc như kỳ vọng. Diễn biến này chủ yếu là do nguồn cung nguyên liệu được bổ sung thông qua nhập khẩu, cùng những bất ổn trên thị trường trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và chính sách thuế quan của Mỹ.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 202.414 tấn, trị giá 1,32 tỷ USD, tăng lần lượt 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tốc độ tăng về lượng cao hơn tốc độ tăng về giá trị là do giá xuất khẩu bình quân giảm 4,2%, đạt 6.503 USD/tấn.

Theo VPSA, sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 được dự báo tiếp tục thấp hơn so với các dự báo đầu năm do sản lượng tại Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ đều giảm vì ảnh hưởng của thời tiết bất lợi và năng suất suy giảm. Mặc dù Brazil ghi nhận sản lượng tăng, tuy nhiên mức tăng này vẫn chưa đủ bù đắp phần thiếu hụt từ các quốc gia sản xuất chủ chốt.

Bên cạnh đó, các dự báo khí hậu cho thấy El Niño có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh trong năm tới, kéo theo nguy cơ khô hạn tại nhiều vùng trồng Hồ tiêu. Điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên năng suất và sản lượng, đặc biệt tại những quốc gia có diện tích vườn tiêu già cỗi như Việt Nam khiến nguồn cung toàn cầu tiếp tục ở mức hạn chế.

Theo ước tính tổng hợp của VPSA, lượng tồn kho của các nước sản xuất khoảng 170 nghìn tấn, mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây (trong đó Việt Nam khoảng 50-60 nghìn tấn).

Sản lượng vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2026 vừa qua của Việt Nam ước đạt khoảng 170 nghìn tấn, giảm 12,8% so với năm 2025.