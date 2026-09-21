Giá tiêu đi ngang, xuất khẩu hồ tiêu nửa đầu tháng 9 tiếp tục tăng

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (21/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 139.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 - 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (21/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.886 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.428 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.070 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.130 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.915 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 70,0 triệu USD, tăng 3,8% về lượng so với 10.514 tấn trong 15 ngày đầu tháng 8/2026.

Nhìn chung, động lực tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu trong nửa đầu tháng 9 chủ yếu đến từ Mỹ và Trung Quốc, bù đắp sự sụt giảm tại châu Âu, châu Phi và UAE.

Ở chiều ngược lại, trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, Việt Nam nhập khẩu 959 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 5,3 triệu USD, giảm 40,9% về lượng so với 1.623 tấn của 15 ngày đầu tháng 8/2026. Trong đó, tiêu đen đạt 814 tấn, chiếm 84,9%; tiêu trắng đạt 145 tấn, chiếm 15,1%.

Xét theo nguồn cung, Campuchia tiếp tục đứng đầu với 586 tấn, chiếm tới 61,1% tổng lượng nhập khẩu, dù giảm 15,3% so với 692 tấn của cùng kỳ tháng 8. Indonesia đứng thứ hai với 226 tấn, chiếm 23,6%, giảm 45,1%; cơ cấu gồm 112 tấn tiêu đen và 114 tấn tiêu trắng. Brazil đạt 77 tấn, chiếm 8,0%, giảm 53,0%.

Theo nhận định từ Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), bài toán cung cầu trong niên vụ này đang gặp thách thức lớn, khi sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2026 dự kiến sụt giảm sâu so với các ước tính đầu năm. Hiện tượng thời tiết bất lợi kèm theo năng suất cây trồng suy giảm, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng của ba quốc gia sản xuất chủ chốt là Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Mặc dù Brazil có ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng nhất định, nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ này vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống thiếu hụt lớn từ các thị trường chủ lực. Hơn thế nữa, các báo cáo khí hậu dự báo sự quay trở lại của hiện tượng El Niño với cường độ mạnh trong thời gian tới, gia tăng nguy cơ khô hạn trên diện rộng. Điều này tiếp tục đặt ra gánh nặng về năng suất cho các vườn trồng già cỗi, đặc biệt là tại Việt Nam, khiến nguồn cung hạt tiêu toàn cầu dự kiến tiếp tục bị thắt chặt trong trung và dài hạn.