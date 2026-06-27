Giá tiêu đi ngang tại hầu hết các địa phương, chỉ riêng Đồng Nai ghi nhận giảm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (27/6)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 139.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 139.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 và 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (27/6)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.121 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.252 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Các chuyên gia khuyến nghị việc bán ra cần dựa trên nhu cầu dòng tiền thực tế và chất lượng hàng thay vì chạy theo các đợt sóng giá ngắn hạn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tháng 5/2026 Việt Nam xuất khẩu 25,11 nghìn tấn hạt tiêu, với trị giá 166,9 triệu USD, giảm 18,9% về lượng và giảm 13,9% về trị giá so với tháng 4/2026, giảm 4,5% về lượng và giảm 8,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Giá bình quân xuất khẩu đạt 6.647 USD/tấn, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy giá tiêu thế giới vẫn duy trì ở mức cao.

Trong đó, hạt tiêu đen tiếp tục là chủng loại xuất khẩu chủ lực, chiếm gần 70% tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong tháng, đạt 17,52 nghìn tấn, trị giá 109,26 triệu USD, giảm 7,0% về lượng và giảm 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu hạt tiêu đen xay đạt 3,41 nghìn tấn, trị giá 24,81 triệu USD, tăng nhẹ 1,4% về lượng nhưng trị giá giảm 5,2%.

Trong khi đó, xuất khẩu hạt tiêu trắng đạt 2,04 nghìn tấn, trị giá 16,66 triệu USD, giảm 11,3% về lượng và giảm 12,4% về trị giá. Xuất khẩu hạt tiêu trắng xay cũng giảm 9,7% về lượng và giảm 13% về trị giá.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 121,91 nghìn tấn hạt tiêu, đạt kim ngạch 789,74 triệu USD, tăng 22% về lượng và tăng 14,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025. Giá bình quân xuất khẩu ở mức 6.478 USD/tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tại các "thủ phủ" hạt tiêu như Tây Nguyên và Đông Nam bộ, chu kỳ sinh trưởng của cây đang bước vào giai đoạn then chốt: nuôi trái và tích lũy chất chắc từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Đây là thời điểm cây hạt tiêu thực hiện quá trình trao đổi chất mạnh mẽ nhất để tạo nên độ cay và hương vị đặc trưng.

Dù vậy, mùa mưa kéo dài đang tạo ra một nghịch lý sinh học đầy rủi ro. Các chuyên gia nông nghiệp cảnh báo, dù cây cần lượng nước và dinh dưỡng lớn để nuôi trái, nhưng nền nhiệt ẩm thất thường rất dễ gây tổn thương bộ rễ, dẫn đến tình trạng rụng trái non. Việc kiểm soát thoát nước và bón phân cân đối trong giai đoạn này không chỉ quyết định năng suất mà còn là "chìa khóa" để ổn định nguồn cung trong ngắn hạn.