Giá tiêu đi ngang, Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) vẫn dẫn đầu về giá thu mua

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (30/6)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 139.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 139.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 và 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (30/6)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.121 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.252 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Hoạt động giao dịch hồ tiêu tại một số quốc gia sản xuất và tiêu thụ có phần chững lại, khiến thị trường trầm lắng hơn.

Nhu cầu ổn định từ các quốc gia xuất khẩu chính cùng điều kiện thị trường cân bằng đã giúp giá nội địa và xuất khẩu của Malaysia, Việt Nam, Indonesia duy trì ổn định.

Theo các chuyên gia, giá tiêu trong nước đang điều chỉnh giảm là diễn biến mang tính kỹ thuật sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Các yếu tố nền tảng của thị trường vẫn tương đối tích cực khi nguồn cung toàn cầu chưa có dấu hiệu tăng mạnh, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn tiếp tục duy trì ổn định.

Sản lượng hạt tiêu tại nhiều quốc gia sản xuất chủ chốt vẫn chịu tác động từ biến đổi khí hậu và chi phí sản xuất gia tăng, khiến triển vọng nguồn cung trong trung và dài hạn không quá dồi dào như những năm trước

Các chuyên gia nhận định, thị trường hạt tiêu trong ngắn hạn có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Nếu lực mua quốc tế phục hồi mạnh hơn trong tháng 6, giá hạt tiêu có thể xuất hiện nhịp tăng mới sau giai đoạn tích lũy hiện nay. Nguồn cung toàn cầu hiện chưa có dấu hiệu dư thừa mạnh, trong khi xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.