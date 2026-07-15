Giá tiêu đảo chiều tăng, Mỹ tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (15/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 136.500 - 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 136.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 136.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 và 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 136.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (15/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.079 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.198 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.850 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 5.950 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.200 USD/tấn.

Giá hạt tiêu thế giới đầu tháng 7/2026 diễn biến không đồng nhất. So với đầu tháng 6/2026, giá hạt tiêu tại Indonesia tăng nhẹ, giá tại Brazil giảm, trong khi giá tại Malaysia và Việt Nam duy trì ổn định.

Tại Indonesia, ngày 9/7/2026, giá hạt tiêu đen Lampung giao dịch ở mức 7.121 USD/ tấn, tăng 30 USD/tấn so với ngày 9/6/2026. Giá hạt tiêu trắng Muntok tăng 102 USD/tấn, lên mức 9.253 USD/tấn.

Tại Brazil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 ngày 9/7/2026 giảm 125 USD/tấn so với ngày 9/6/2026, xuống còn 5.900 USD/tấn.

Trong khi đó, giá hạt tiêu tại Malaysia không có biến động. Giá hạt tiêu đen Kuching ASTA tiếp tục duy trì ở mức 9.350 USD/tấn, giá hạt tiêu trắng ASTA ổn định ở mức 12.250 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, giá hạt tiêu xuất khẩu cũng được giữ nguyên so với ngày 9/6/2026. Theo đó, giá hạt tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn, trong khi giá hạt tiêu trắng duy trì ở mức 9.000 USD/tấn.

Biến động giá trong tháng 7/2026 cho thấy thị trường hạt tiêu thế giới chưa hình thành xu hướng rõ rệt mà đang trong giai đoạn điều chỉnh và phân hóa theo từng quốc gia sản xuất. Đối với Việt Nam, việc giá xuất khẩu duy trì ổn định trong bối cảnh nhiều thị trường biến động là tín hiệu tích cực, góp phần tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong thực hiện các hợp đồng xuất khẩu và hạn chế rủi ro từ biến động giá ngắn hạn.

Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho thị trường Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2026, đạt 31,95 nghìn tấn, trị giá 239,73 triệu USD, tăng 36,8% về lượng và tăng 35,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thị phần của Việt Nam trong tổng lượng hạt tiêu Mỹ nhập khẩu tăng từ 64,40% lên 79,82%, trong khi tỷ trọng về trị giá cũng tăng từ 65,95% lên 80,30%.