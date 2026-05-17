Giá tiêu đang thiết lập nền giá mới vững chắc trên mốc 140.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (17/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 141.500–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 141.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 141.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 143.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 141.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (17/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.244 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Giá hạt tiêu thế giới có xu hướng ổn định tại các quốc gia trồng chính trong tuần thứ hai của tháng 5/2026, trừ thị giá tại trường Indonesia giảm, cụ thể: Giá hạt tiêu tại Indonesia ngày 12/5/2026 giảm với cả hai chủng loại tiêu đen và tiêu trắng so với ngày 12/4/2026, đạt lần lượt 6.967 USD/ tấn và 9.179 USD/tấn, giảm lần lượt 107 USD/tấn và 141 USD/tấn.

Giá hạt tiêu tại các thị trường khác duy trì mức ổn định, trong đó: Tại Brazil, giá hạt tiêu đen Brazil ASTA 570 ngày 12/5/2026 duy trì ở mức 6.150 USD/ tấn, ổn định so với cùng thời điểm tháng 4/2026;

Giá hạt tiêu đen và trắng tại Mlaysia ngày 12/5/2026 ổn định so với ngày 12/4/2026, ở mức 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn;

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và loại 550g/l ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn; Hạt tiêu trắng xuất khẩu ở mức 9.000 USD/tấn, đều ổn định so với ngày 12/4/2026.

Trái với xu hướng ổn định của giá hạt tiêu thế giới, giá hạt tiêu tại thị trường nội địa Việt Nam có xu hướng tăng và đang thiết lập nền giá mới vững chắc trên mốc 140.000 đồng/kg.

Ngày 12/5/2026, giá hạt tiêu tại các vùng trồng chính đồng loạt tăng từ 2.500-5.000 đồng/kg so với ngày 12/4/2026, dao động trong khoảng 141.000-144.000 đồng/kg, tùy từng địa phương.

Cụ thể: Giá hạt tiêu ngày 12/5/2026 tại Đắc Nông tăng mạnh nhất, tăng 5.000 đồng/kg so với ngày 12/4/2026, đạt 144.000 đồng/kg; Tiếp đến tại Đắk Lắk, giá hạt tiêu tăng 4.500 đồng/kg, lên 144.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu tại các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai ngày 12/5/2026 đều tăng 4.000 đồng/kg so với ngày 12/4/2026, đều đạt 142.500 đồng/kg.

Giá hạt tiêu tại Gia Lai ngày 12/5/2026 tăng thấp nhất, so với ngày 12/4/2026 tăng 2.500 đồng/kg, lên 141.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu nội địa Việt Nam tăng trong những ngày đầu tháng 5/2026 chủ yếu do nguồn cung cạn kiệt sau khi vụ thu hoạch kết thúc, với lượng tồn kho chuyển sang năm nay ở mức thấp kỷ lục. Nhu cầu nhập khẩu tăng từ nhiều thị trường cũng tạo thuận lợi về giá bán. Bên cạnh đó, tâm lý giữ hàng của nông dân khi thấy giá vượt ngưỡng 140.000 đồng/kg và lo ngại nắng nóng cực đoan ảnh hưởng đến sản lượng vụ tới càng đẩy giá đi lên.

Trong ngắn hạn, giá hạt tiêu được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng hoặc đi ngang ở mức cao. Tuy nhiên, thị trường đang bước vào chu kỳ tăng giá mới do thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, khả năng cao sẽ sớm chạm mốc 150.000 – 160.000 đồng/kg vào giai đoạn cuối năm khi các doanh nghiệp đẩy mạnh gom hàng cho các đơn hàng quý IV.