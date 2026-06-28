Giá tiêu có tuần khởi sắc, Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) mua cao nhất cả nước

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (28/6)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 139.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 139.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 và 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (28/6)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.121 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.252 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường hạt tiêu vẫn đang cần thêm những tín hiệu mạnh mẽ hơn từ lực mua và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn để xác nhận một xu hướng tăng bền vững.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành hạt tiêu Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ về cả sản lượng lẫn chiến lược thích ứng thị trường. Dù đối mặt với áp lực từ biến đổi khí hậu và biến động giá toàn cầu, các chỉ số xuất khẩu vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vị thế của nông sản Việt trên bản đồ gia vị thế giới.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính chung 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 126.800 tấn hạt tiêu, mang về 819,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, ngành hàng này đã đạt mức tăng trưởng đột phá 27% về lượng và 18,8% về giá trị. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý đối với các nhà điều hành chính sách là giá xuất khẩu bình quân chỉ đạt khoảng 6.463 USD/tấn, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, đà tăng trưởng hiện tại chủ yếu dựa trên việc mở rộng thị trường và gia tăng sản lượng xuất khẩu thay vì yếu tố giá.

Thị trường hạt tiêu thế giới đang bước vào một chu kỳ mới sau thời gian dài dư cung. Các chuyên gia nhận định ngành hàng này đang trong giai đoạn tái cân bằng khi nguồn cung toàn cầu có xu hướng thắt chặt. Không chỉ Việt Nam, các quốc gia sản xuất lớn khác như Brazil và Indonesia cũng ghi nhận sản lượng suy giảm đáng kể do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trong khi nguồn cung hạn chế, nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Đông lại đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Trước áp lực chi phí leo thang, việc phụ thuộc vào xuất khẩu thô không còn là phương án tối ưu. Các doanh nghiệp đang dần chuyển dịch sang các dòng sản phẩm chế biến sâu như tiêu xay, tiêu trắng, tinh dầu tiêu nhằm cải thiện biên lợi nhuận. Đây được xem là chiến lược trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh tại các thị trường khó tính, đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn quốc tế và truy xuất nguồn gốc.