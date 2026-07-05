Giá tiêu có tuần giảm, thị trường tiêu thế giới cũng ít biến động

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (5/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 133.000 - 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 135.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 135.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 134.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 134.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 133.000 và 134.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 133.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (5/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.121 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.252 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Theo các doanh nghiệp thu mua, nguồn cung hạt tiêu trong nước hiện không còn dồi dào do phần lớn sản lượng đã được tiêu thụ từ đầu vụ. Tuy nhiên, do sức mua trên thị trường chưa có dấu hiệu tăng đột biến, giá cả chủ yếu biến động trong biên độ hẹp. Giới kinh doanh nhận định, nếu thị trường xuất khẩu không xuất hiện thêm các động lực mới, xu hướng ổn định này sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Tại các "thủ phủ" hạt tiêu như Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, chu kỳ sinh trưởng của cây đang bước vào giai đoạn then chốt: nuôi trái và tích lũy chất chắc từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Đây là thời điểm cây hạt tiêu thực hiện quá trình trao đổi chất mạnh mẽ nhất để tạo nên độ cay và hương vị đặc trưng. Dù vậy, mùa mưa kéo dài đang tạo ra một nghịch lý sinh học đầy rủi ro. Các chuyên gia nông nghiệp cảnh báo, dù cây cần lượng nước và dinh dưỡng lớn để nuôi trái, nhưng nền nhiệt ẩm thất thường rất dễ gây tổn thương bộ rễ, dẫn đến tình trạng rụng trái non. Việc kiểm soát thoát nước và bón phân cân đối trong giai đoạn này không chỉ quyết định năng suất mà còn là "chìa khóa" để ổn định nguồn cung trong ngắn hạn.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính chung 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 126.800 tấn hạt tiêu, mang về 819,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, ngành hàng này đã đạt mức tăng trưởng đột phá 27% về lượng và 18,8% về giá trị. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý đối với các nhà điều hành chính sách là giá xuất khẩu bình quân chỉ đạt khoảng 6.463 USD/tấn, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, đà tăng trưởng hiện tại chủ yếu dựa trên việc mở rộng thị trường và gia tăng sản lượng xuất khẩu thay vì yếu tố giá.

Nhìn chung, thị trường hạt tiêu vẫn đang cần thêm những tín hiệu mạnh mẽ hơn từ lực mua và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn để xác nhận một xu hướng tăng bền vững.

Trước áp lực chi phí leo thang, việc phụ thuộc vào xuất khẩu thô không còn là phương án tối ưu. Các doanh nghiệp đang dần chuyển dịch sang các dòng sản phẩm chế biến sâu như tiêu xay, tiêu trắng, tinh dầu tiêu nhằm cải thiện biên lợi nhuận. Đây được xem là chiến lược trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh tại các thị trường khó tính, đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn quốc tế và truy xuất nguồn gốc.