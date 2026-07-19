Giá tiêu có tuần giảm, riêng Đắk Lắk, giá hồ tiêu đi ngang

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (19/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 140.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 và 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (19/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.773 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.336 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.970 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.250 USD/tấn.

Kết thúc tuần qua, giá tiêu trong nước giảm từ 500 - 1.500 đồng/kg so với tuần trước, đưa mặt bằng giá thu mua về mức 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Đáng chú ý, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 1.500 đồng/kg, xuống còn 137.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) chỉ giảm nhẹ 500 đồng/kg, xuống còn 140.500 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước.

Riêng Đắk Lắk, giá hồ tiêu đi ngang so với tuần trước, duy trì ở mức 140.000 đồng/kg.

Trước đó, diễn biến giá tiêu nội địa trong tháng 7 cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn ổn định và có xu hướng phục hồi nhẹ, được hỗ trợ bởi nguồn cung trong nước giảm và nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu duy trì tích cực.

Về sản lượng, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) ước tính sản lượng hồ tiêu của Việt Nam năm 2026 vào khoảng 170.000 tấn, giảm 12,8% so với năm 2025, tiếp tục phản ánh xu hướng suy giảm nguồn cung trong nước do diện tích già cỗi, thời tiết bất lợi và sự cạnh tranh của cây trồng khác.

Trong khi đó, chỉ trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu tới 145.686 tấn hồ tiêu, bao gồm 125.258 tấn tiêu đen và 20.428 tấn tiêu trắng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 940,5 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Dù vậy, hoạt động xuất khẩu trong tháng 6 có dấu hiệu chậm lại, đạt 23.103 tấn, trị giá 151,3 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 8,9% về giá trị so với tháng 5/2026 và giảm nhẹ 1,4% về lượng so với cùng kỳ tháng 6/2025. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ việc lượng xuất khẩu sang các thị trường châu Á, châu Phi và châu Mỹ giảm so với tháng trước, trong khi nhu cầu từ châu Âu vẫn duy trì tương đối ổn định.