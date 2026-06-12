Giá tiêu có thể biến động mạnh khi doanh nghiệp gom hàng cho quý tới

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (12/6)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 138.000 – 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 - 139.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 138.000 đồng/kg.

Ghi nhận trong sáng nay, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm không ghi nhận biến động mới, tiếp tục dao động trong khoảng 138.000 - 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (12/6)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.113 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.180 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Trong ngắn hạn, giá hồ tiêu được cho là sẽ tiếp tục duy trì đà tăng hoặc đi ngang ở mức cao. Tuy nhiên, thị trường đang bước vào chu kỳ tăng giá mới do thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, khả năng cao sẽ sớm chạm mốc 150.000 – 160.000 đồng/kg vào giai đoạn cuối năm khi các doanh nghiệp đẩy mạnh gom hàng cho các đơn hàng quý IV.

Nguồn cung hồ tiêu toàn cầu đang chịu tác động lớn từ thời tiết tại các quốc gia sản xuất chủ chốt. Trong khi Ấn Độ đối mặt nguy cơ mùa mưa yếu nhất trong 26 năm, Indonesia chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt, thì Brazil ghi nhận điều kiện thời tiết thuận lợi, hỗ trợ kỳ vọng tăng sản lượng trong vụ thu hoạch sắp tới.

Theo số liệu từ Comexstat, Brazil đã xuất khẩu 38.343 tấn hồ tiêu trong 4 tháng đầu năm, tương ứng kim ngạch đạt 238,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 14% và kim ngạch tăng 16,1%; so với cùng kỳ năm 2024, lượng tăng 47,8% và kim ngạch tăng tới 155,6%.

Tính đến hết quý I, Mỹ vẫn là quốc gia nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới với khối lượng đạt 21.497 tấn, trị giá 163,3 triệu USD, giảm nhẹ 0,4% về lượng nhưng tăng 2,7% về giá trị so với cùng kỳ 2025. Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp lớn nhất với 16.781 tấn, tăng 28,7% và chiếm hơn 78% tổng lượng nhập khẩu của Mỹ.

Giá tiêu thế giới ghi nhận sự sụt giảm ở một số quốc gia sản xuất hàng đầu trong tháng 4 nhưng tăng trở lại vào tháng 5. Triển vọng thị trường được hỗ trợ bởi lượng bán ra từ Việt Nam giảm dần khi vụ thu hoạch dần kết thúc. Nhu cầu mua bù giá thấp cùng khả năng Trung Quốc tăng nhập khẩu có thể hỗ trợ giá trong trung hạn. Trong khi đó, rủi ro địa chính trị, giá dầu tăng và nguy cơ El Nino cuối năm tiếp tục tạo áp lực lên sản xuất nông nghiệp toàn

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết Việt Nam đã nhập khẩu 29.341 tấn hồ tiêu trong 4 tháng đầu năm, tương ứng kim ngạch đạt 168 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 28.419 tấn và tiêu trắng đạt 922 tấn. So với cùng kỳ năm 2025 lượng nhập khẩu tăng 90,8%, kim ngạch tăng 81,8%.

Ở chiều xuất khẩu, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 96.833 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt 623 triệu USD, tăng mạnh 31,6% về lượng và 22,6% về giá trị kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất ghi nhận được của ngành hồ tiêu trong 4 tháng đầu năm kể từ trước đến nay.

Giá tiêu trong nước tăng 500 – 3.500 đồng/kg trong tháng 4 và được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng hoặc đi ngang ở mức cao. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thị trường đang bước vào chu kỳ tăng giá mới do thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, khả năng cao sẽ sớm chạm mốc 150.000 – 160.000 đồng/kg vào giai đoạn cuối năm khi các doanh nghiệp đẩy mạnh gom hàng cho các đơn hàng quý IV.