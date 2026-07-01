Giá tiêu bất ngờ quay đầu giảm đồng loạt tại tất cả các vùng trọng điểm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (1/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 133.000 - 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 134.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 134.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 133.000 và 134.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 133.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (1/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.121 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.252 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Theo số liệu của cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), nhập khẩu hạt tiêu (HS 090411 và HS 090412) của EU trong tháng 3/2026 đạt 7,63 nghìn tấn, trị giá 56,98 triệu EUR (tương đương 65,47 triệu USD), giảm 4,8% về lượng và giảm 3,2% về trị giá so với tháng 02/2026. So với tháng 3/2025, lượng nhập khẩu giảm 9,2%, trong khi trị giá chỉ giảm 4,0%, do giá bình quân nhập khẩu tăng 5,8%, lên 7.471 EUR/tấn (8.585 USD/tấn). Trong đó, nguồn cung từ các thị trường ngoài EU chiếm khoảng 54,3% tổng lượng nhập khẩu của khối, đạt 4,15 nghìn tấn, trị giá 27,85 triệu EUR (tương đường 32,0 triệu USD), giảm mạnh 19,3% về lượng và giảm 21,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nhu cầu nhập khẩu trực tiếp từ các nước sản xuất đang suy yếu. Ngược lại, nhập khẩu nội khối tăng 6,5% về lượng và tăng 21,2% về trị giá, đạt 3,48 nghìn tấn, trị giá 29,13 triệu EUR (tương đương 33,47 triệu USD), phản ánh vai trò ngày càng lớn của các trung tâm trung chuyển và tái xuất trong nội bộ EU.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, EU nhập khẩu 22,91 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 168,89 triệu EUR (tương đương 194,07 triệu USD), giảm 10,5% về lượng và giảm 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Giá bình quân nhập khẩu đạt 7.372 EUR/tấn (8.471 USD/tấn), tăng 4,2%. Đáng chú ý, lượng nhập khẩu từ nguồn ngoại khối giảm tới 18,6%, trong khi nhập khẩu nội khối vẫn tăng 3,1%, cho thấy hoạt động thương mại hạt tiêu của EU đang có xu hướng tập trung hơn vào các đầu mối phân phối trong khối.

Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho EU trong số các thị trường ngoài khối. Tháng 3/2026, EU nhập khẩu từ Việt Nam 2,54 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 18,75 triệu USD, chiếm 61,3% tổng lượng nhập khẩu ngoại khối và khoảng 33,3% tổng lượng nhập khẩu hạt tiêu của EU. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu từ Việt Nam giảm 20,2% và trị giá giảm 25,1% so với tháng 3/2025.

Giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam vào EU trong 3 tháng đầu năm ở mức 7.576 USD/tấn, thấp hơn mức bình quân chung của EU (8.471 USD/tấn), cho thấy hạt tiêu Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh về giá, nhưng đồng thời cũng phản ánh dư địa nâng cao giá trị gia tăng thông qua chế biến sâu và phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao vẫn còn khá lớn.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, EU nhập khẩu từ Việt Nam 7,8 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 59,08 triệu USD, giảm 24,3% về lượng và giảm 27,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam vẫn duy trì vị thế nhà cung cấp lớn nhất khi chiếm khoảng 59,7% tổng lượng nhập khẩu ngoại khối và khoảng 34,0% tổng lượng nhập khẩu hạt tiêu của toàn EU.

Xét trong cơ cấu nguồn cung ngoại khối, khoảng cách giữa Việt Nam và các đối thủ cạnh tranh vẫn rất lớn. Trong 3 tháng đầu năm 2026, lượng hạt tiêu EU nhập khẩu từ Việt Nam cao gấp khoảng 3 lần Brazil (2,60 nghìn tấn), hơn 10 lần so với Indonesia (739 tấn) và hơn 12 lần so với Ấn Độ (648 tấn). Điều này cho thấy Việt Nam vẫn giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng hạt tiêu của EU, bất chấp xu hướng sụt giảm nhập khẩu chung của thị trường.

Tuy nhiên, việc thị phần của Việt Nam giảm từ 40,3% trong tổng lượng nhập khẩu hạt tiêu của EU trong 3 tháng đầu năm 2025, xuống còn 34,0% trong cùng kỳ năm 2026 cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các nguồn cung khác, đồng thời phản ánh nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu tại EU vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Trong thời gian tới, lợi thế về nguồn cung ổn định, năng lực chế biến và ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng giúp hạt tiêu Việt Nam duy trì vị thế dẫn đầu tại thị trường này.