Giá tiêu bất ngờ giảm tại Đắk Lắk và giữ ổn định tại các địa phương khác

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (17/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 139.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 - 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (17/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.939 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.070 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.130 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước điều chỉnh tăng vào tháng 7 nhưng nhanh chóng đảo chiều trong tháng 8. Trong bối cảnh nguồn cung suy giảm và lượng tồn kho ở mức thấp, nhu cầu tiêu thụ vẫn chịu sức ép từ những bất ổn do xung đột tại Trung Đông và chính sách thuế quan của Mỹ.

Tồn kho tiêu của các nước sản xuất đã ở mức mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây với khoảng 170.000 tấn, trong đó Việt Nam khoảng 50.000 - 60.000 tấn, phản ánh nguồn cung xuất khẩu tiếp tục ở trạng thái khá hạn chế và tạo nền tảng hỗ trợ giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, theo ước tính của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA).

Tại thị trường Mỹ, Việt Nam chiếm tới 80,4% thị phần với 38.221 tấn, tăng 24,4%, tiếp tục giữ vị thế nguồn cung chủ lực. Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), Mỹ đã nhập khẩu 47.564 tấn hồ tiêu trong 6 tháng đầu năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ 2025.

Trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam đã vượt qua Indonesia, vươn lên dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc, với khối lượng đạt 1.980 tấn, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, thị phần hồ tiêu Việt Nam tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh từ 33,2% lên 54,7%.

Giá tiêu thế giới giảm trong tháng 7 nhưng phục hồi nhẹ một phần vào tháng 8. Thị trường nhìn chung tiếp tục chịu áp lực từ những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, sự cạnh tranh về nguồn cung giữa các nước sản xuất lớn và tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2026 đạt 22,7 nghìn tấn, trị giá 147,63 triệu USD, giảm 0,5% về lượng và giảm 1,2% về trị giá so với tháng 7/2026, nhưng tăng 6,0% về lượng và tăng 5,3% về trị giá so với tháng 8/2025. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 191,53 nghìn tấn, trị giá 1,25 tỷ USD, tăng 15,3% về lượng và tăng 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến giá: Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2026 ở mức 6.492 USD/tấn, giảm 0,8% so với tháng 7/2026 và giảm 0,7% so với tháng 8/2025. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu ở mức 6.510 USD/tấn, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Việc giá xuất khẩu tiếp tục thấp hơn cùng kỳ năm trước cho thấy nguồn cung hạt tiêu trên thị trường thế giới đang dồi dào hơn, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn hồi phục chưa vững chắc, khiến mặt bằng giá khó duy trì ở mức cao như năm 2025. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 chủ yếu được thúc đẩy bởi sản lượng xuất khẩu tăng mạnh.

Giá tiêu trong nước giằng co quanh mốc 137.000–141.000 đồng/kg. Mặc dù nguồn cung suy giảm nhu cầu đang chịu sức ép từ xung đột tại Trung Đông và chính sách thuế quan của Mỹ.

Theo VPSA, trong ngắn hạn, lượng nhập khẩu có thể chững lại do doanh nghiệp Mỹ cần thời gian đánh giá tác động của chính sách thuế và điều chỉnh kế hoạch mua hàng. Tuy nhiên, tác động được dự báo sẽ không quá lớn nếu các quốc gia cung ứng cạnh tranh cũng chịu mức thuế tương đương, bởi Mỹ vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nhập khẩu và Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho thị trường này.