Giá tiêu bất ngờ giảm mạnh tại hầu hết các vùng trồng trọng điểm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (19/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 139.000 – 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 142.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 142.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 139.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 139.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (19/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.244 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 4/2026 đạt 30,9 nghìn tấn, trị giá 193,88 triệu USD, tăng 1,3% về lượng nhưng giảm 2,9% về trị giá so với tháng 3/2026; so với tháng 4/2025 tăng 17,3% về lượng và tăng 5,4% về trị giá.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 96,8 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 623 triệu USD, tăng 31,6% về lượng và tăng 22,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 4/2026 ở mức 6.265 USD/tấn, giảm 4,1% so với tháng 3/2026 và giảm 10,2% so với tháng 4/2025. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ở mức 6.434 USD/tấn, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tiếp tục xu hướng tăng trong tháng 4/2026, trong đó, xuất khẩu sang một số thị trường tăng so với tháng 4/2025 như: Hoa Kỳ, Thái Lan, Ai Cập, Phi-lip-pin, Hà Lan… Tuy nhiên, xuất khẩu hạt tiêu sang một số thị trường giảm như: Đức, Ấn Độ, Anh.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính hạt tiêu của Việt Nam, chiếm 25,57% tổng lượng, tiếp đến là thị trường Đức, chiếm 5,07%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Thái Lan mặc dù chỉ chiếm 4,43% tổng lượng nhưng đã tăng mạnh trong những tháng gần đây và Thái Lan tiếp tục giữ vị trí thứ ba trong số các thị trường xuất khẩu chủ lực tiêu của Việt Nam. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Thái Lan đạt 4,3 nghìn tấn, trị giá 30,7 triệu USD, tăng mạnh 130,1% về lượng và tăng 103,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Với xu hướng xuất khẩu như hiện nay, nhiều khả năng Thái Lan sẽ sớm vượt Đức để trở thành thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn thứ hai của Việt Nam.