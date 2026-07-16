Giá lương thực toàn cầu sẽ tăng mạnh do siêu El Niño, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam sắp vượt 520 USD/tấn

Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong ngày 16/7 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, biến động không đáng kể. Thị trường mua bán nhìn chung chậm, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và các nước châu Á vẫn đi ngang.

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC) cập nhật từ các địa phương, mặt bằng giá lúa tươi không có nhiều thay đổi so với những ngày trước. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 giữ quanh mức cao, trong khi các giống phổ biến như IR 50404, OM 5451 hay OM 18 duy trì trong biên độ hẹp. Tại các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ hay Vĩnh Long, giao dịch mới diễn ra chậm, nông dân có xu hướng giữ giá, khiến thị trường kém sôi động.

Ở nhóm gạo nguyên liệu, giá các chủng loại phục vụ xuất khẩu tiếp tục ổn định. Gạo IR 504, CL 555 và OM 5451 vẫn duy trì ở vùng giá cao, trong khi một số dòng gạo thơm và gạo trắng phổ thông ít biến động. Thị trường phụ phẩm ghi nhận biến động nhẹ, với giá tấm thơm nhích lên, còn cám duy trì ổn định.

Tại kênh bán lẻ, một số mặt hàng gạo có điều chỉnh giảm, đáng chú ý là gạo Jasmine giảm khoảng 1.000 đồng/kg. Các dòng gạo đặc sản và gạo thơm cao cấp vẫn giữ mức giá cao, phản ánh nhu cầu tiêu dùng ổn định ở phân khúc này.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục đi ngang. Các chủng loại gạo thơm và gạo 5% tấm duy trì mức chào bán tương đương những phiên trước. Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại Thái Lan và Ấn Độ khi giá không có nhiều thay đổi.

Cụ thể: Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức 510 - 520 USD/tấn, trong khi gạo Jasmine dao động từ 513 - 517 USD/tấn. Đối với gạo trắng 5% tấm, giá xuất khẩu vẫn giữ trong khoảng 410 - 414 USD/tấn.

Xét trong nhóm các nước xuất khẩu lớn, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tiếp tục dẫn đầu về giá, đạt 471 - 475 USD/tấn. Giá chào bán của Pakistan thấp hơn, ở mức 408 - 412 USD/tấn.

Trong khi đó, Ấn Độ vẫn là quốc gia có mức giá cạnh tranh nhất. Gạo trắng 5% tấm của nước này được chào bán từ 350 - 354 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm dao động trong khoảng 341 - 345 USD/tấn.

Theo số liệu mới nhất, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 5 triệu tấn gạo, thu về 2,38 tỷ USD. Dù sản lượng vẫn tích cực, giá xuất khẩu bình quân giảm đã khiến tổng kim ngạch sụt nhẹ so với cùng kỳ, cho thấy áp lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế vẫn hiện hữu.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo siêu El Niño trong năm nay có thể gây ra cú sốc lớn đối với thị trường lương thực thế giới và tác động của hiện tượng này có thể kéo dài đến năm 2028.

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng các hộ gia đình trên toàn thế giới sẽ phải đối mặt với áp lực chi tiêu lớn hơn khi giá năng lượng tăng cao kết hợp với thiệt hại về sản lượng nông nghiệp do siêu El Niño gây ra, làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế hiện nay.

Trong khi đó, cuộc xung đột Iran bùng phát từ tháng 2 năm nay đang làm rung chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy giá năng lượng và phân bón, hai yếu tố đầu vào thiết yếu của sản xuất nông nghiệp, tăng mạnh.