Giá lúa tươi đồng loạt giảm, gạo nguyên liệu và xuất khẩu vẫn ổn định

Giá lúa gạo hôm nay 16/9

Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 16/9 ghi nhận sự điều chỉnh rõ nét ở giá lúa tươi, trong khi giá gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ tiếp tục ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam duy trì mặt bằng giá so với đầu tuần.

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi hôm nay đồng loạt giảm 200 đồng/kg ở nhiều giống chủ lực. Lúa OM 18 hiện được thu mua ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg. Giá OM 5451 và IR 50404 cùng dao động 5.800 - 6.000 đồng/kg, trong khi OM 34 ở mức 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Tại các địa phương trong khu vực, hoạt động mua bán vẫn diễn ra nhưng có sự khác biệt giữa từng địa bàn. Tại An Giang, thương lái hỏi mua dè dặt hơn, trong khi tại Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ và Vĩnh Long, lượng giao dịch mới chưa nhiều, giá lúa chỉ biến động nhẹ.

Ở khâu gạo nguyên liệu, thị trường chưa ghi nhận biến động đáng kể. Gạo CL 555 hiện ở mức 8.850 - 8.900 đồng/kg; IR 504 dao động 8.650 - 8.750 đồng/kg; OM 5451 đạt 9.300 - 9.400 đồng/kg; OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg và Đài Thơm 8 khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo OM 380 và Sóc Thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Giá phụ phẩm nhìn chung ổn định, trong khoảng 7.350 - 8.600 đồng/kg. Đáng chú ý, tấm thơm 3 - 4 tăng 200 đồng/kg lên 8.500 - 8.600 đồng/kg, trong khi cám dao động 7.350 - 7.700 đồng/kg. Phân khúc nếp cũng ít thay đổi, với nếp 3 tháng khô ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg và nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, giá gạo tiếp tục ổn định. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, trong khi gạo Jasmine ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg. Các loại gạo Đài Thơm và OM 18 cùng dao động 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo thường ở mức 13.500 - 15.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục đi ngang so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 445 - 450 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm ở mức 367 - 371 USD/tấn và gạo Jasmine đạt 534 - 538 USD/tấn.

Tại các thị trường cạnh tranh chính, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan ở mức 478 - 482 USD/tấn, Pakistan 408 - 412 USD/tấn và Ấn Độ 370 - 374 USD/tấn. Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 373 - 377 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường ngày 16/9 có sự phân hóa giữa các phân khúc. Giá lúa tươi chịu áp lực giảm tại nhiều giống chủ lực, trong khi giá gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ chưa thay đổi đáng kể. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam vẫn giữ ổn định, trong bối cảnh cạnh tranh về giá giữa các nguồn cung lớn tiếp tục diễn ra.

Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 6 triệu tấn gạo, đạt 2,86 tỷ USD; giá xuất khẩu bình quân giảm 6% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc củng cố các thị trường truyền thống, ngành lúa gạo đang mở rộng sang những thị trường mới, phân khúc ngách và có giá trị cao, nhằm tạo đầu ra ổn định hơn cho hạt gạo Việt.

Trong tháng 8, những bao gạo ST25 có mặt trên kệ hàng tại Đức. Để đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc và chất lượng, quá trình kiểm soát được thực hiện từ giống, vùng trồng đến sản xuất. Nhưng lên được kệ mới chỉ là bước đầu, để duy trì niềm tin của nhà phân phối và người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm phải tiếp tục được giám sát trong suốt quá trình kinh doanh.

Tìm thêm hướng đi mới phải song hành với việc củng cố thị trường truyền thống. Philippines - thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam thời gian qua với thị phần chiếm hơn 43%, vẫn đang tiến hành điều tra sơ bộ tự vệ với sản phẩm gạo nhập khẩu vào nước này.

Đoàn công tác liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì vừa làm việc với phía bạn. Philippines khẳng định Việt Nam vẫn là nguồn cung gạo chủ yếu cho quốc đảo này và đồng ý với đề xuất của phía Việt Nam về việc nâng cấp Bản Ghi nhớ thương mại gạo hiện nay.

Hiện Indonesia chưa có kế hoạch nhập khẩu gạo trong năm 2026 do sản lượng và dự trữ trong nước cao. Khu vực châu Phi giảm mua gạo Việt Nam do giá cao hơn gạo Ấn Độ và Pakistan. Đó sẽ là những thách thức mà chúng ta phải đối diện. Nhìn về cuối năm, giá gạo được dự báo có khả năng ổn định và phục hồi, nhưng khó tăng mạnh trên diện rộng.

Xuất khẩu gạo đang dần xoay chục từ lượng sang chất hướng vào các thị trường có giá trị cao. Song để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hóa thị trường, nâng chất lượng và giá trị sản phẩm, đồng thời theo dõi sát các thay đổi về chính sách thuế, nhập khẩu tại những thị trường lớn.