Giá lúa tươi chưa thay đổi đáng kể, gạo nguyên liệu giữ được mặt bằng cao hơn

Giá lúa gạo hôm nay 21/9

Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 21/9 tiếp tục duy trì trạng thái tương đối ổn định sau nhịp điều chỉnh trước đó. Giá lúa tươi chưa ghi nhận thay đổi đáng kể, trong khi gạo nguyên liệu giữ được mặt bằng cao hơn nhờ hoạt động thu mua của các nhà máy.

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật tại Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn lúa Hè Thu cuối vụ đang dần thu hẹp, nhưng giao dịch trên thị trường chưa thực sự sôi động. Tại nhiều khu vực, người bán và doanh nghiệp vẫn thận trọng trong giao dịch, khiến giá lúa chưa có nhiều động lực để phục hồi. Đài Thơm 8 và OM 18 hiện thuộc nhóm có giá cao, tối đa khoảng 6.200 đồng/kg. OM 5451 và IR 50404 dao động 5.800 - 6.000 đồng/kg, còn OM 34 ở mức 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Ở phân khúc gạo nguyên liệu, giá đang ổn định hơn so với lúa tươi. OM 5451 và Đài Thơm 8 cùng có mức cao nhất khoảng 9.400 đồng/kg; CL 555 dao động 8.850 - 8.900 đồng/kg và IR 504 ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg. Chênh lệch diễn biến giữa hai phân khúc cho thấy nhu cầu của các nhà máy vẫn tạo được lực đỡ nhất định cho gạo nguyên liệu, dù chưa đủ mạnh để kéo mặt bằng giá lúa tăng trở lại.

Trên thị trường bán lẻ, giá gạo phổ biến tiếp tục ít biến động. Gạo Nàng Nhen khoảng 28.000 đồng/kg; Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg. Jasmine giữ mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, Đài Thơm và OM 18 khoảng 15.500 - 16.500 đồng/kg, trong khi gạo thường ở mức 13.500 - 15.000 đồng/kg.

Đối với xuất khẩu, Jasmine Việt Nam được giao dịch quanh 526 - 530 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm ở mức 440 - 445 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm khoảng 368 - 372 USD/tấn. Mặt bằng giá xuất khẩu chưa tạo thêm động lực rõ rệt cho thị trường nội địa, trong khi cạnh tranh giữa các nguồn cung trong khu vực vẫn khiến doanh nghiệp cân nhắc thận trọng khi nâng giá thu mua.

Trong ngắn hạn, giá lúa gạo nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Nguồn cung cuối vụ giảm là yếu tố giúp hạn chế áp lực giảm đối với lúa tươi, còn diễn biến thu mua của các nhà máy sẽ quyết định khả năng cải thiện của gạo nguyên liệu. Nếu nhu cầu phục vụ các đơn hàng cuối năm tăng lên, giá gạo nguyên liệu có thể được cải thiện trước; ngược lại, giao dịch chậm sẽ khiến mặt bằng hiện tại tiếp tục duy trì.

Gạo: Mức chào 5% tấm giữ ở 440-445 USD/tấn một thời gian khá dài

Xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 9/2026 tiếp đà tăng tốc của những tháng gần đây, mang về 54,86 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hơn 26 tỷ USD, nhập khẩu 28,84 tỷ USD.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 825 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hơn 400 tỷ USD, tăng 23,2%, nhập khẩu 424,35 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ.

Do nhập khẩu tăng cao hơn nhiều xuất khẩu, đưa cán cân thương mại tiếp tục thâm hụt với mức nhập siêu vượt 23,5 tỷ USD, nới rộng hơn 2,82 tỷ USD so với cuối tháng 8/2026.

Ở mảng nông nghiệp, cà phê mang về 6,27 tỷ USD; thủy sản 8,45 tỷ USD; rau quả 6,7 tỷ USD; gạo 2,93 tỷ USD; hạt điều 3,57 tỷ USD.

Trên thị trường xuất khẩu gạo châu Á, giá gạo Việt Nam tương đối ổn định trong tuần các tuần giao dịch gần nhất.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào ở mức 440-445 USD/tấn kéo dài từ ngày 17/9 đến nay, không thay đổi so với những tuần trước đó. Đây là mức chào gần nhất được ghi nhận trước ngày 21/9.

Trong khi giá gạo Việt Nam đi ngang, gạo 5% tấm của Thái Lan giảm còn khoảng 470 USD/tấn, từ mức 488 USD/tấn một tuần trước.

Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm tăng lên 375-381 USD/tấn, mức cao nhất trong hơn một năm; gạo trắng 5% tấm được chào ở 372-377 USD/tấn. Giá gạo Ấn Độ tăng trong bối cảnh thị trường lo ngại sản lượng giảm do lượng mưa thấp tại một số khu vực sản xuất chủ lực.

Với Việt Nam, xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm đạt khoảng 6 triệu tấn, trị giá 2,86 tỷ USD, giảm 6,3% về lượng và 11,9% về giá trị so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 480,9 USD/tấn, giảm 6%.

Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 43,2% tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam. Trung Quốc đứng tiếp theo với thị phần 18,4%.

Diễn biến này cho thấy xuất khẩu gạo đang đối mặt đồng thời với áp lực giảm về lượng, giá trị và giá bình quân. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nguồn cung lớn tại châu Á ngày càng rõ nét, việc mở rộng thị trường và tăng tỷ trọng các dòng gạo chất lượng cao tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với xuất khẩu những tháng cuối năm.