Giá lúa tươi chịu áp lực giảm trên diện rộng do giao dịch chậm và sức mua yếu

Giá lúa gạo hôm nay 9/9

Thị trường lúa gạo hôm nay (9/9) tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận giá lúa tươi đồng loạt giảm, trong khi giá gạo nguyên liệu, gạo bán lẻ và gạo xuất khẩu nhìn chung ổn định.

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 5451 và Đài Thơm 8 cùng giảm 300 đồng/kg. Giá OM 5451 xuống còn 6.100–6.300 đồng/kg, trong khi Đài Thơm 8 ở mức 6.300–6.400 đồng/kg. Lúa IR 50404 giảm 200 đồng/kg, còn 6.000–6.200 đồng/kg; OM 18 giảm 100 đồng/kg, xuống 6.400–6.600 đồng/kg. Riêng OM 34 giữ ổn định ở mức 5.800–5.900 đồng/kg.

Thị trường lúa tại nhiều địa phương khá trầm lắng khi giao dịch mua bán mới chậm, nguồn cung đã giảm nhiều nhưng sức mua vẫn yếu. Tại An Giang, giá lúa giảm mạnh so với tuần trước. Đồng Tháp ghi nhận giao dịch lúa mới chậm, giá có xu hướng giảm nhẹ. Trong khi đó, tại Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long, lượng giao dịch mới ít, giá lúa chỉ biến động nhẹ.Đối với gạo nguyên liệu, giá tiếp tục giữ ổn định. Gạo IR 504 và CL 555 cùng dao động 8.650–8.750 đồng/kg; OM 5451 ở mức 9.300–9.400 đồng/kg; OM 18 đạt 8.700–8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 9.200–9.400 đồng/kg. Gạo OM 380 và Sóc thơm cùng dao động 7.500–7.600 đồng/kg.

Giá phụ phẩm không có biến động đáng kể, dao động trong khoảng 7.450–8.750 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm ở mức 8.650–8.750 đồng/kg, còn cám dao động 7.450–7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo tiếp tục đứng giá. Gạo Nàng Nhen có mức giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg; Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000–22.000 đồng/kg; Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; Jasmine 17.000–18.000 đồng/kg; Đài thơm 15.500–16.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg và gạo thường 13.500–15.000 đồng/kg. Các loại gạo Sóc thường, Sóc Thái, gạo Nhật và OM 18 lần lượt ở mức 15.000–16.000 đồng/kg, 20.000 đồng/kg, 22.000 đồng/kg và 15.500–16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp cũng không ghi nhận thay đổi so với ngày trước. Nếp 3 tháng khô ở mức 9.600–9.700 đồng/kg, trong khi nếp IR 4625 tươi dao động 7.300–7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục ổn định. Gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 470–480 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm ở mức 373–377 USD/tấn và Jasmine ở mức 534–538 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm của Thái Lan dao động 453–457 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 366–370 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm ở mức 364–368 USD/tấn và gạo 100% tấm dao động 304–308 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường lúa gạo ngày 9/9 tiếp tục phân hóa. Giá lúa tươi chịu áp lực giảm trên diện rộng do giao dịch chậm và sức mua yếu, trong khi giá gạo nguyên liệu, gạo bán lẻ và gạo xuất khẩu vẫn duy trì ổn định.

Được biết, Indonesia quyết định bổ sung 1 triệu tấn gạo cho chương trình ổn định nguồn cung và giá gạo trong những tháng cuối năm.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia, tổng lượng gạo dành cho chương trình này trong năm nay sẽ lên khoảng 1,83 triệu tấn.

Gạo được đưa ra thị trường từng bước nhằm duy trì nguồn cung và hạn chế biến động giá.

Indonesia hiện cũng duy trì khoảng 5,1 - 5,2 triệu tấn gạo trong kho dự trữ quốc gia, phục vụ an ninh lương thực và ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp.

Chính phủ Indonesia đồng thời đẩy nhanh các chương trình hỗ trợ lương thực, mở rộng hệ thống tưới tiêu và nguồn nước nhằm giảm tác động của mùa khô đối với sản xuất nông nghiệp.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng 2026, xuất khẩu gạo của nước ta ước đạt 6,03 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị ước đạt gần 2,91 tỷ USD, giảm 10,7%. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 481,5 USD/tấn, giảm 5,9%.

Riêng tháng 7/2026, giá gạo xuất khẩu bình quân của ta đạt 511 USD/tấn, lần đầu tiên trong năm tăng so với cùng kỳ (tăng 5,8%), là tín hiệu tích cực cho các tháng cuối năm.

Dự báo cả năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể đạt khoảng 3,94 tỷ USD, giảm khoảng 4% so với năm 2025, do giá xuất khẩu bình quân các tháng đầu năm ở mức thấp. Tuy nhiên, xu hướng phục hồi giá từ tháng 7/2026 được kỳ vọng cải thiện kim ngạch xuất khẩu gạo các tháng cuối năm.