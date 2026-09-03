Giá lúa gạo trong nước đi ngang, nhu cầu nhập khẩu từ Philippines tăng

Giá lúa gạo hôm nay 3/9

Giá lúa gạo hôm nay (3/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định, giao dịch trên thị trường chưa thật sự sôi động. Nguồn cung và sức mua nhìn chung cân bằng, trong khi giá gạo nguyên liệu, lúa tươi và phụ phẩm chưa ghi nhận biến động đáng kể so với ngày trước.

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 34 hiện ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; OM 5451 ở mức 6.500 - 6.600 đồng/kg; IR 50404 ở mức 6.300 - 6.400 đồng/kg. Lúa OM 18 và Đài Thơm 8 dao động khoảng 6.700 - 6.800 đồng/kg.

Nhìn chung, nhóm lúa thơm vẫn duy trì mặt bằng giá tương đối cao, nhưng sức mua chưa đủ mạnh để tạo động lực cho thị trường tăng giá. Hoạt động giao dịch tại nhiều địa phương trong vùng vẫn diễn ra chậm.

Ở phân khúc gạo nguyên liệu, giá IR 50404 và CL 555 dao động 8.900 - 8.950 đồng/kg. Gạo OM 5451 ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg; OM 18 khoảng 8.700 - 8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 khoảng 9.150 - 9.450 đồng/kg. Gạo OM 380 và Sóc thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Giá phụ phẩm cũng tương đối ổn định. Tấm thơm được giao dịch quanh 8.600 - 8.750 đồng/kg, trong khi cám ở mức khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, giá các loại gạo tiếp tục đi ngang. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg; Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg. Gạo Đài thơm phổ biến ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg, trong khi gạo thường dao động 12.000 - 15.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam nhìn chung không thay đổi đáng kể. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 534 - 538 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm đạt 470 - 480 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm khoảng 438 - 442 USD/tấn.

Tại các nước xuất khẩu lớn khác, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan ở mức 453 - 457 USD/tấn, Pakistan khoảng 406 - 410 USD/tấn, còn Ấn Độ tiếp tục có mức giá cạnh tranh nhất, khoảng 364 - 368 USD/tấn.

Diễn biến đáng chú ý trên thị trường quốc tế là nhu cầu nhập khẩu của Philippines tiếp tục tăng. Theo số liệu của Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), tính đến ngày 13/8, nước này đã nhập khẩu khoảng 3,46 triệu tấn gạo, vượt tổng lượng 3,39 triệu tấn của cả năm 2025.

Trong đó, Việt Nam tiếp tục là nguồn cung chủ lực với khoảng 2,59 triệu tấn, cao hơn nhiều so với Thái Lan với 378.404 tấn và Myanmar với 286.052 tấn. Đáng chú ý, Philippines đã cấp giấy phép SPSIC cho tổng cộng khoảng 5,35 triệu tấn gạo tính đến ngày 12/8, cho thấy lượng nhập khẩu trong thời gian tới vẫn còn khả năng tăng.

Việc Philippines đẩy mạnh nhập khẩu nhằm củng cố nguồn dự trữ trong bối cảnh nước này lo ngại tác động của El Niño đối với sản xuất lúa. USDA dự báo sản lượng palay của Philippines có thể giảm khoảng 700.000 tấn, xuống còn khoảng 18,6 - 18,8 triệu tấn trong năm nay.

Mặc dù một số nhóm nông dân Philippines đề xuất áp thuế tự vệ để bảo vệ sản xuất trong nước, Chính phủ nước này vẫn ưu tiên bảo đảm nguồn cung, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 12 đến tháng 4. Nhu cầu nhập khẩu duy trì ở mức cao có thể tiếp tục tạo lực đỡ cho xuất khẩu gạo Việt Nam trong những tháng tới.

8 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 6,03 triệu tấn, trị giá gần 2,91 tỷ USD, giảm 5% về lượng và 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu đã có tín hiệu phục hồi từ tháng 7, tạo kỳ vọng cải thiện kim ngạch cuối năm.

Dự báo cả năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 3,94 tỷ USD, giảm khoảng 4% so với năm 2025, do giá xuất khẩu bình quân các tháng đầu năm ở mức thấp. Tuy nhiên, xu hướng phục hồi giá từ tháng 7/2026 được kỳ vọng cải thiện kim ngạch các tháng cuối năm.

Trước áp lực giá cả leo thang, Chính phủ Bangladesh đang xem xét các biện pháp siết chặt xuất khẩu, thậm chí có thể ban hành lệnh cấm xuất khẩu đối với các loại gạo thơm, nhằm bình ổn thị trường nội địa, dù trước đó vào tháng 5/2026, nhà chức trách Bangladesh đã cấp phép xuất khẩu 45.270 tấn gạo.

Trước đó, tính đến cuối tháng 7, Philippines đã nhập khẩu 3,27 triệu tấn gạo, tăng 650.000 tấn, tương đương 27% tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Dù Philippines đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung bằng việc tăng nhập khẩu từ Thái Lan khi đạt 343.227 tấn, Myanmar 233.922 tấn, Campuchia 80.678 tấn và Pakistan 68.313 tấn nhưng Việt Nam vẫn là nhà cung cấp chính với 2,53 triệu tấn, chiếm 77% tổng lượng nhập khẩu.

Bộ Nông nghiệp nước Philippines cũng dự báo, sản lượng lúa nội địa sẽ bị giảm đến 750.000 tấn, tăng thêm 50.000 tấn so với các dự báo ban đầu. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết, Philippines vẫn là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2026 và 2027 với số lượng khoảng 5,6 triệu tấn mỗi năm.