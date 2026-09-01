Giá lúa gạo ổn định trong kỳ nghỉ lễ, thị trường gạo thế giới trầm lắng

Giá lúa gạo hôm nay 1/9

Theo khảo sát, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang so với ngày hôm trước.

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi ngày 1/9 ổn định.

Lúa tươi OM 5451 dao động 6.500 - 6.600 đồng/kg, OM 34 ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg. OM 18 và Đài Thơm 8 cùng giữ mức 6.800 - 7.000 đồng/kg, trong khi IR 50404 dao động 6.300 - 6.400 đồng/kg.

Nhìn chung, nhóm lúa thơm vẫn duy trì mặt bằng giá cao hơn so với lúa thường, song sức mua chưa đủ mạnh để tạo động lực cho giá tăng trở lại.



Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 ổn định ở mức 8.900 - 8.950 đồng/kg. CL 555 cũng giảm 200 đồng/kg, về cùng mức 8.900 - 8.950 đồng/kg.

Trong khi đó, gạo nguyên liệu OM 5451 giữ mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg. OM 380 và Sóc thơm cùng ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Diễn biến giảm giá của IR 504 và CL 555 cho thấy sức mua từ các doanh nghiệp và nhà máy chế biến vẫn chưa thực sự cải thiện. Trong khi đó, nguồn cung lúa hàng hóa thu hẹp phần nào hạn chế áp lực giảm giá lúa gạo hiện nay.

Đối với phụ phẩm, giá dao động trong khoảng 7.450 - 8.750 đồng/kg. Tấm thơm ở mức 8.600 - 8.750 đồng/kg, trong khi giá cám giảm 50 đồng/kg, xuống 7.500 - 7.600 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg và Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg.

Gạo Jasmine dao động 16.500 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm ở mức 15.500 - 17.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg. Gạo thường dao động 13.500 - 15.500 đồng/kg, còn gạo Sóc thường ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg. Gạo OM 18 được bán ở mức 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Giá bán lẻ chưa giảm tương ứng với diễn biến của gạo nguyên liệu, do còn chịu tác động của lượng hàng tồn kho, chi phí xay xát, vận chuyển và phân phối.

Phân khúc nếp cũng đi ngang. Nếp 3 tháng khô dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg, trong khi nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Thị trường gạo thế giới cũng tương đối trầm lắng. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Jasmine xuất khẩu của Việt Nam được chào bán ở mức 534 – 538 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm đạt 470 – 480 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm ở mức 438 – 442 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm dao động 453 – 457 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu.

Tại Pakistan, gạo trắng 5% tấm hiện được chào giá ở mức thấp hơn với 406 – 410 USD/tấn.

Trong khi đó, Ấn Độ vẫn là nguồn cung có mức giá thấp nhất trong số các nước xuất khẩu lớn. Gạo trắng 5% tấm của nước này được chào bán 364 – 368 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm ở mức 370 – 374 USD/tấn.

Giá gạo Việt Nam liên tục tăng trong những tháng gần đây, nhưng triển vọng xuất khẩu đang chịu sức ép khi Philippines, thị trường tiêu thụ gạo chủ lực của nước ta, triển khai các chính sách nhập khẩu mới.

Trong báo cáo mới nhất, Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 đạt 537,3 triệu tấn, giảm 8,2 triệu tấn so với niên vụ 2025-2026. Ở chiều ngược lại, tiêu thụ gạo toàn cầu dự kiến tăng khoảng 4,2 triệu tấn, lên mức kỷ lục 542,8 triệu tấn.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm đạt 12,27 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng này được cho là sẽ kiềm chế giá gạo thế giới, bất chấp những lo ngại về nguy cơ hiện tượng thời tiết El Nino có thể ảnh hưởng đến sản lượng, đồng thời bảo đảm nguồn cung với giá phải chăng cho các quốc gia nhạy cảm về giá tại châu Phi và châu Á.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, trong 6 tháng đầu năm, nước này đã xuất khẩu 3,28 triệu tấn gạo, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm 2026, xuất khẩu gạo của Thái Lan được dự báo đạt khoảng 7 triệu tấn, giảm 15% so với mức 8,3 triệu tấn của năm trước.

Nhập khẩu gạo của Philippines trong 7 tháng đầu năm đã tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước và gần bằng cả năm 2025, trong bối cảnh nước này tăng cường nguồn cung dự trữ trước nguy cơ El Niño.

Chỉ số giá gạo toàn cầu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đạt bình quân 108,4 điểm trong tháng 7, gần như không thay đổi so với tháng 6 nhưng tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 7 đạt 471.814 tấn, trị giá 241,1 triệu USD, giảm lần lượt 40% và 36,5% so với cùng kỳ năm 2025, chủ yếu do nhu cầu từ Philippines chững lại. Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu đạt 5,5 triệu tấn, thu về 2,62 tỷ USD, giảm nhẹ 0,1% về lượng và 7,1% về trị giá.

Giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong tháng 7 đạt 511 USD/tấn, tăng 2,8% so với tháng 6 và 5,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong nước, giá lúa cũng tiếp tục xu hướng đi lên, với lúa thơm đạt 6.757 đồng/kg và lúa thường ở mức 6.346 đồng/kg vào cuối tháng 7, lần lượt tăng 7% và 6,7% so với tháng trước.

Số liệu tổng hợp được cho thấy, kết quả kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp gạo niêm yết trên sàn chứng khoán không mấy khả quan, khi doanh thu và lợi nhuận đều chịu nhiều áp lực.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo ước đạt 6,03 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị ước đạt gần 2,91 tỷ USD, giảm 10,7%.

Giá xuất khẩu bình quân ước đạt 481,5 USD/tấn, giảm 5,9%. Riêng tháng 7, giá xuất khẩu bình quân đạt 511 USD/tấn, lần đầu tiên trong năm tăng so với cùng kỳ (tăng 5,8%), là tín hiệu tích cực cho các tháng cuối năm.

Dự báo cả năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 3,94 tỷ USD, giảm khoảng 4% so với năm 2025, do giá xuất khẩu bình quân các tháng đầu năm ở mức thấp.

Còn trước đó, số liệu mới nhất của Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 15/8, Việt Nam đã xuất khẩu 5,7 triệu tấn gạo, thu về 2,73 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu giảm 2,4%, trong khi kim ngạch giảm tới 8,7%.

Riêng 15 ngày đầu tháng 8, xuất khẩu gạo đạt 230.273 tấn, kim ngạch 118,4 triệu USD, giảm lần lượt 36,5% về lượng và 34% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.