Giá lúa gạo nội địa cuối tuần ổn định, gạo xuất khẩu Ấn Độ giá lên cao chót vót do lo ngại mất mùa

Giá lúa gạo hôm nay 20/9

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa tươi ngày 20/9 không ghi nhận biến động đáng kể. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, lúa tươi OM 18 được thu mua ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg. OM 5451 và IR 50404 cùng dao động 5.800 - 6.000 đồng/kg, trong khi OM 34 ở mức 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Tại An Giang, thương lái hỏi mua không nhiều, giá lúa tươi tương đối ổn định. Hoạt động giao dịch tại Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ và Vĩnh Long cũng diễn ra chậm, chưa tạo ra thay đổi đáng kể về mặt bằng giá.

Ở phân khúc gạo nguyên liệu, giá tiếp tục duy trì trong biên độ hẹp. CL 555 được giao dịch ở mức 8.850 - 8.900 đồng/kg; IR 504 ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 dao động 9.300 - 9.400 đồng/kg, cao hơn so với các loại gạo nguyên liệu phổ biến khác. Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg, OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg. OM 380 và Sóc thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Nhìn chung, giao dịch trên thị trường nguyên liệu vẫn khá thận trọng. Giá lúa và gạo chưa hình thành xu hướng mới rõ rệt khi lượng mua bán thực tế còn hạn chế.

Đối với phụ phẩm, tấm thơm 3 - 4 được giao dịch ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg, trong khi cám dao động 7.300 - 7.600 đồng/kg. Phân khúc nếp cũng không có biến động, với nếp 3 tháng khô ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg và nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo tiếp tục đứng giá. Gạo Nàng Nhen có mức niêm yết cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg; Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; Nàng Hoa 21.000 đồng/kg. Gạo Jasmine dao động 17.000 - 18.000 đồng/kg; Đài Thơm 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg. Gạo thường ở mức 13.500 - 15.000 đồng/kg, Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, Sóc Thái 20.000 đồng/kg, gạo Nhật 22.000 đồng/kg và OM 18 ở mức 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, gạo Jasmine được chào bán ở mức 526 - 530 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động 440 - 445 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm đứng ở mức 423 - 427 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của nước này tiếp tục duy trì mức cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu, khoảng 477 - 481 USD/tấn.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng không ghi nhận biến động mới, dao động trong khoảng 419 - 423 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 375 - 379 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm đạt 377 - 381 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tuần này đã leo lên mức cao nhất trong hơn 1 năm qua ở thị trường nội địa nước này do lo ngại nguồn cung giảm vì lượng mưa thấp hơn mức trung bình. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan có phần giảm thấp hơn tuần trước nữa do lực cầu suy yếu, còn giá gạo Việt Nam duy trì trạng thái ổn định do vào cuối vụ Hè Thu.

Giới thương nhân tại New Delhi kỳ vọng sản lượng lúa gạo sụt giảm đã kích thích giá lúa nội địa tăng nhanh, từ đó kéo giá gạo xuất khẩu của nước này đi lên. Giới chức ngành nông nghiệp Ấn Độ nhận định sản lượng lúa của nước này trong năm nay đối mặt nguy cơ suy giảm lần đầu tiên sau 10 năm, đồng thời có thể ghi nhận mức giảm sản lượng theo năm mạnh nhất trong gần 20 năm qua do tình trạng thiếu hụt lượng mưa trong giai đoạn lúa trổ chín đe dọa nghiêm trọng đến năng suất.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm mạnh từ mức 488 USD/tấn của tuần trước nữa xuống còn 477 USD/tấn hiện nay. Đà giảm này xuất phát từ việc các nhà nhập khẩu chủ động chuyển hướng sang các nguồn cung ứng có giá cạnh tranh hơn. Ngoài ra, điều kiện thời tiết mưa thuận gió hòa tại các vùng trồng lúa trọng điểm phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan đang tạo tín hiệu tích cực cho vụ lúa trái vụ dự kiến thu hoạch vào đầu năm tới. Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm xuất khẩu ngày 17/9 giữ nguyên ở mức 440 - 445 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.

Các doanh nghiệp xuất khẩu tại TP.Hồ Chí Minh nhận định việc thu hoạch vụ Hè Thu bước vào giai đoạn cuối đã khiến nguồn cung hàng hóa cạn dần. Dù thị trường Philippines vẫn duy trì mua vào, sức cầu chung của toàn thị trường quốc tế đối với gạo Việt Nam nhìn chung vẫn ở mức thấp, khiến giá xuất khẩu giậm chân tại chỗ trong nhiều tuần qua.

Tại Bangladesh, giá gạo nội địa vẫn neo ở mức cao dù nguồn cung ngoài thị trường dồi dào và kho dự trữ của chính phủ duy trì khối lượng lớn.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo, trị giá 2,9 tỷ USD, giảm 6,3% về lượng và 11,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là khu vực tiêu thụ gạo chủ lực của Việt Nam. Philippines đứng đầu với thị phần 43,2%, tiếp đến là Trung Quốc và Ghana, lần lượt chiếm 18,4% và 11%.