Giá lúa gạo đi ngang, Philippines có thể sớm áp dụng các biện pháp bảo hộ để kiểm soát việc nhập khẩu gạo?

Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chưa sôi động

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC) cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi các loại tiếp tục giữ vững. Cụ thể, lúa IR 50404 dao động trong khoảng 5.400 – 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 ở mức 6.100 – 6.200 đồng/kg. Một số giống khác như OM 18 đạt 6.200 – 6.300 đồng/kg; OM 5451 ở mức 5.700 – 5.800 đồng/kg; còn OM 34 dao động từ 5.400 – 5.600 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương như An Giang, hoạt động thu mua vẫn trầm lắng, giá ít thay đổi. Trong khi đó, tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, giao dịch có dấu hiệu khởi sắc hơn, song giá vẫn giữ ở mức ổn định.

Ở phân khúc gạo nguyên liệu, thị trường tiếp tục đi ngang. Gạo CL 555 được thu mua trong khoảng 9.200 – 9.300 đồng/kg; gạo IR 504 ở mức 8.700 – 8.800 đồng/kg. Một số chủng loại khác như OM 5451 đạt 9.500 – 9.600 đồng/kg; OM 18 dao động 8.700 – 8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 9.200 – 9.400 đồng/kg. Các dòng gạo cấp thấp hơn như OM 380 và Sóc thơm duy trì quanh mức 7.500 – 7.600 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 hiện dao động khoảng 10.090 – 10.750 đồng/kg.

Phụ phẩm từ xay xát cũng không có nhiều biến động, phổ biến trong khoảng 7.800 – 8.100 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm dao động quanh 8.000 – 8.100 đồng/kg, còn cám ở mức 7.950 – 8.100 đồng/kg.

Trên thị trường bán lẻ, giá một số loại gạo có điều chỉnh nhẹ. Gạo Jasmine tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, hiện phổ biến ở mức 16.000 – 18.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ vị trí cao nhất với khoảng 28.000 đồng/kg. Các loại khác như gạo Hương Lài ở mức 22.000 đồng/kg; gạo Thái hạt dài 20.000 – 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 14.500 – 15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg.

Đối với nếp, giá không có sự thay đổi đáng kể. Nếp IR 4625 tươi dao động 7.300 – 7.500 đồng/kg, trong khi nếp khô (loại 3 tháng) ở mức 9.600 – 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine đang được chào bán trong khoảng 508 – 512 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động 450 – 495 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 347 – 351 USD/tấn.

Ở thị trường quốc tế, giá gạo Thái Lan tương đối ổn định, với gạo 5% tấm đạt 480 – 484 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 412 – 416 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán quanh 350 – 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 280 – 284 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%.

Philippines có thể sớm áp dụng các biện pháp bảo hộ để kiểm soát việc nhập khẩu gạo

Thông tin đáng chú ý nhất liên quan đến thị trường lúa gạo, đó là Philippines có thể sớm áp dụng các biện pháp bảo hộ để kiểm soát việc nhập khẩu gạo sau khi Bộ Nông nghiệp (DA) phát hiện ra rằng sự gia tăng đột biến trong lượng hàng hóa mặt hàng thiết yếu này có thể đang gây thiệt hại trực tiếp cho nông dân và ngành sản xuất.

Theo Quyết định số 18 ngày 24 tháng 6 của Bộ Nông nghiệp (DA), Bộ này cho biết cuộc điều tra của họ đã tìm thấy "mối liên hệ nhân quả" giữa việc tăng nhập khẩu gạo và thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp trong nước.

Mặc dù Quyết định số 18 không tiết lộ các phát hiện cụ thể, nhưng DA cho biết hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển đến Ủy ban Thuế quan (TC) để điều tra chính thức nhằm xác định xem có cần thiết phải áp dụng các biện pháp bảo hộ dứt khoát hay không (?).

Theo Luật số 8800 của Cộng hòa Philippines, hay còn gọi là Luật Biện pháp Bảo hộ, các biện pháp bảo hộ có thể bao gồm thuế quan bổ sung, hạn chế định lượng (QR) hoặc các biện pháp khắc phục thương mại khác để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước khỏi sự gia tăng đột biến nhập khẩu. Cuộc điều tra của Bộ Nông nghiệp (DA) bao gồm các đơn kiến ​​nghị của Liên đoàn Nông dân Tự do (FFF) và Đảng Magsasaka, với thời gian điều tra kéo dài từ năm 2020 đến tháng 8 năm 2025.

Trong thông báo gửi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), DA cho biết họ đã khởi xướng một cuộc điều tra bảo vệ sau khi các bên kiến ​​nghị lập luận rằng việc tăng nhập khẩu gạo là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa ngành công nghiệp trong nước.

Cụ thể, việc nhập khẩu gạo của đất nước có liên quan đến sự suy giảm khả năng tự cung tự cấp, diện tích thu hoạch bị thu hẹp, chi phí sản xuất tăng cao mà không có sự tăng năng suất tương ứng, và khoảng cách giá từ nông trại đến bán lẻ ngày càng mở rộng.

Trước đó, ông Raul Montemayor, quản lý quốc gia của FFF, cho biết tuyên bố của DA rằng nhập khẩu chỉ là biện pháp cuối cùng để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước và giá gạo tăng cao là không phù hợp với thực tế.

“[DA] đã cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu không giới hạn với mức thuế thấp và ngần ngại áp đặt thuế bảo vệ ngay cả khi nhập khẩu đã trở nên quá mức và gây hại nghiêm trọng cho nông dân,” ông Montemayor nói, theo Manila Bulettin.

Philippines đã tăng cường nhập khẩu gạo trong năm nay để bổ sung cho sản lượng trong nước, dự kiến ​​sẽ giảm do chi phí đầu vào tăng cao và mối đe dọa của hiện tượng El Niño.

Dữ liệu mới nhất từ ​​Cục Công nghiệp Thực vật (BPI) cho thấy nhập khẩu gạo của nước này từ tháng 1 đến tháng 5 đạt 2,31 triệu tấn, tăng 20% ​​so với 1,93 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 11/6, nước này đã nhập khẩu khoảng 2,42 triệu tấn gạo kể từ đầu năm.

Nếu Ủy ban Thương mại (TC) xác định cần áp dụng các biện pháp bảo vệ để hạn chế nhập khẩu, chính phủ có thể xem xét các hành động như áp thuế hoặc hạn ngạch (QR) để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước khỏi những thiệt hại hơn nữa.

“Nếu cuộc điều tra dẫn đến việc áp dụng các biện pháp bảo vệ, khối lượng nhập khẩu trong niên vụ 2026-2027 có thể phải đối mặt với áp lực giảm thêm”, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết.

Trước đó, USDA đã nâng dự báo nhập khẩu gạo của Philippines lên 5,7 triệu tấn trong niên vụ 2026-2027 từ mức ước tính trước đó là 5,1 triệu tấn. Năm sản xuất lúa gạo bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 6 năm sau.