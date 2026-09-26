Giá lúa gạo cuối tuần ổn định, có quy định mới về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo

Giá lúa gạo hôm nay 26/9

Giá lúa gạo hôm nay 26/9 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến khá ổn định. Một số loại gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu giữ giá sau khi tăng nhẹ hôm trước, giá lúa tươi cũng cơ bản ổn định khi thị trường bước vào giai đoạn chuyển tiếp giữa vụ Hè Thu và Thu Đông.

Trong ngày 26/9, giá gạo nguyên liệu tại một số khu vực ghi nhận tín hiệu tích cực hơn so với những phiên trước. Gạo nguyên liệu CL 555 ở mức 8.700-8.800 đồng/kg; IR 504 đạt 8.650-8.750 đồng/kg.

Các chủng loại khác nhìn chung không thay đổi. Gạo nguyên liệu OM 5451 được thu mua ở mức 9.300-9.400 đồng/kg, Đài Thơm 8 ở mức 9.200-9.400 đồng/kg và OM 18 khoảng 8.700-8.850 đồng/kg. OM 380 và Sóc thơm cùng dao động 7.500-7.600 đồng/kg.

Hoạt động thu mua nguyên liệu tại một số nhà máy có dấu hiệu cải thiện. Phần lớn các mặt hàng lúa gạo vẫn giữ nguyên được mặt bằng giá. Vì vậy, thị trường chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng về một đợt tăng giá trên diện rộng.

Cùng với sự ổn định của một số loại gạo nguyên liệu, giá lúa tươi trong ngày 26/9 cũng tiếp tục đi ngang.

Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 6.100-6.200 đồng/kg; OM 18 và OM 5451 cùng ở mức 6.000-6.100 đồng/kg. IR 50404 dao động 5.900-6.000 đồng/kg, trong khi OM 34 ở mức 5.700-5.900 đồng/kg.

Các loại gạo phổ biến khác gồm Jasmine ở mức 17.000-18.000 đồng/kg, Đài Thơm 15.000-16.000 đồng/kg, OM 18 khoảng 15.500-16.500 đồng/kg và gạo thường 14.000-15.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ngày 26/9 nhìn chung không thay đổi so với phiên trước. Gạo thơm 5% tấm Việt Nam được giao dịch ở mức 440-445 USD/tấn; Jasmine đạt 526-530 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm ở mức 368-372 USD/tấn.

So với các nước xuất khẩu lớn, gạo Việt Nam vẫn có mức giá cao ở một số phân khúc, nhất là nhóm gạo thơm. Tuy nhiên, mặt bằng giá xuất khẩu ổn định chưa tạo thêm động lực đủ mạnh để kéo giá nguyên liệu trong nước tăng đồng loạt. Các doanh nghiệp vẫn phải cân đối giữa giá thu mua, nhu cầu đơn hàng và khả năng cạnh tranh với nguồn cung từ Thái Lan và Ấn Độ.

Theo số liệu của Cơ quan hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu 189.206 tấn gạo trong nửa đầu tháng 9, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 15/9 lên 6,12 triệu tấn, với trị giá 2,93 tỷ USD, giảm lần lượt 7,1% về lượng và 12,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Nghị định này quy định về kinh doanh xuất, nhập khẩu thóc, gạo các loại (gạo); hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh, gia công gạo cho nước ngoài; hoạt động xuất khẩu không vì mục đích thương mại, viện trợ, biếu, tặng gạo không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Theo quy định, thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo (Giấy chứng nhận), có quyền được kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thương nhân là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận và thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định này; theo các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và cam kết của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nghị định nêu rõ chỉ thương nhân được cấp Giấy chứng nhận mới được nhận ủy thác xuất khẩu gạo.Thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định, được xuất khẩu các loại gạo này không phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, không phải thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định và không thực hiện trách nhiệm báo cáo theo quy định.

Thương nhân kinh doanh nhập khẩu gạo thông báo kế hoạch nhập khẩu gạo với Bộ Công Thương. Nghị định quy định thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và 01 cơ sở xay xát gạo đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay xát gạo theo quy định ở trên có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác, có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật và đảm bảo thời hạn của Giấy chứng nhận.

Thương nhân có Giấy chứng nhận không được cho thương nhân khác thuê để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với các kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay xát gạo đã được Bộ Công Thương cấp trong Giấy chứng nhận cho thương nhân.

Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân bản giấy và bản điện tử (khi áp dụng) đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định.

Cùng đó, Bộ Công Thương xem xét, quyết định việc thu hồi Giấy chứng nhận trong các trường hợp thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đề nghị thu hồi; thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật; thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thương nhân không đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu là người xuất khẩu trong thời gian 12 tháng liên tục, trừ trường hợp thương nhân đã thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật...