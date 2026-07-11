Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ giảm mạnh gần 1.000 USD

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (11/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 138.000 - 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 138.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 138.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 và 139.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (11/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay giảm mạnh, với tiêu trắng ở mức 8.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.079 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.198 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.850 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 5.950 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.200 USD/tấn.

Mặc dù sản lượng sụt giảm, giá tiêu trong nước vẫn không tăng như kỳ vọng. Sau khi giảm 2.000-5.000 đồng/kg trong tháng 5, giá thu mua tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 1.000-4.000 đồng/kg trong 20 ngày đầu tháng 6, xuống chỉ còn 136.000-138.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 ước đạt khoảng 530.000 tấn, giảm khoảng 1% so với năm 2025. Trong những tháng đầu năm 2026, thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục diễn biến trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu duy trì ở mức thấp, trong khi nhu cầu tiêu thụ đang từng bước phục hồi tại nhiều thị trường lớn.

Xung đột kéo dài tại Tây Á (Trung Đông) cùng cuộc chiến Nga - Ukraine đang tác động mạnh đến thương mại gia vị toàn cầu, khiến xuất khẩu gia vị của Ấn Độ giảm tới 33% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ IPC cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, Mỹ nhập khẩu 30.616 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 232 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và 9,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Chủ yếu là do nhập khẩu từ Việt Nam tăng mạnh, trong khi các thị trường khác lại sụt giảm.

Mặc dù các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn khá vững chắc, giá hồ tiêu thế giới vẫn chưa có động lực bứt phá. Giới quan sát kỳ vọng việc căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt, đặc biệt sau những tín hiệu tích cực trong quan hệ giữa Mỹ và Iran cũng như việc tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz được nối lại thông suốt, sẽ góp phần cải thiện tâm lý thị trường và thúc đẩy nhu cầu giao dịch trong thời gian tới.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm, nước ta đã xuất khẩu tổng cộng 145.686 tấn hạt tiêu, thu về giá trị kim ngạch 940,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, con số này đánh dấu mức tăng trưởng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị.

Tuy nhiên, trong riêng tháng 6/2026, thị trường bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chững lại sau giai đoạn bùng nổ của tháng 5. Cụ thể, lượng xuất khẩu trong tháng 6 đạt 23.103 tấn với kim ngạch 151,3 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 8,9% về giá trị so với tháng liền kề trước đó, do nhu cầu từ các thị trường khu vực châu Á, châu Phi và châu Mỹ suy yếu.

Dẫu vậy, các thị trường truyền thống và chủ lực như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và UAE vẫn duy trì được sức mua ổn định, đóng vai trò là "bệ đỡ" quan trọng cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước.