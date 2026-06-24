Giá gạo xuất khẩu giữ nhịp ổn định, giao dịch vụ Hè Thu vẫn còn khá trầm lắng

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC) cập nhật từ các địa phương cho biết, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong ngày hôm nay ghi nhận diễn biến không đồng nhất giữa các chủng loại, trong bối cảnh giao dịch vụ Hè Thu vẫn còn khá trầm lắng.

Theo cập nhật mới nhất, giá lúa IR 50404 điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 100 đồng/kg, lên mức 5.500 – 5.600 đồng/kg. Ngược lại, một số giống lúa chất lượng cao ghi nhận xu hướng giảm, trong đó OM 5451 lùi về 5.700 – 5.800 đồng/kg (giảm 50 đồng/kg), còn OM 34 giảm 100 đồng/kg xuống 5.500 – 5.600 đồng/kg. Các giống lúa thơm như OM 18 và Đài Thơm 8 nhìn chung vẫn giữ giá ổn định trong khoảng 6.200 – 6.400 đồng/kg.

Hoạt động thu mua tại nhiều địa phương chưa thực sự sôi động. Một số khu vực như Đồng Tháp ghi nhận nhu cầu hỏi mua lúa OM 18 ở mức khá, tuy nhiên tiến độ giao dịch nhìn chung còn chậm. Tại các tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, thị trường duy trì trạng thái cân bằng, nguồn cung và nhu cầu chưa có biến động lớn.

Đối với mặt hàng gạo, giá nguyên liệu phục vụ xuất khẩu tiếp tục đi ngang. Gạo CL 555 dao động quanh mức 9.000 – 9.100 đồng/kg; gạo IR 504 ở mức 8.700 – 8.800 đồng/kg; trong khi gạo OM 5451 ổn định trong khoảng 9.500 – 9.600 đồng/kg. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh các hợp đồng mới chưa có nhiều đột biến.

Tại thị trường bán lẻ, giá gạo không có nhiều thay đổi so với các phiên trước. Một số dòng gạo đặc sản và gạo thơm vẫn duy trì mức cao, như gạo Nàng Nhen khoảng 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài và gạo Nhật phổ biến ở mức 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine dao động 17.000 – 18.000 đồng/kg, trong khi gạo thường giữ mức 14.000 – 15.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục ổn định nhờ nguồn cung đều và chất lượng được duy trì. Cụ thể, gạo Jasmine xuất khẩu được chào bán quanh mức 505 – 509 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm ở mức 485 – 490 USD/tấn; trong khi gạo 100% tấm dao động 344 – 348 USD/tấn.

So với các quốc gia xuất khẩu lớn trong khu vực, gạo Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh nhất định. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện dao động khoảng 473 – 477 USD/tấn, còn Ấn Độ ở mức thấp hơn, khoảng 347 – 351 USD/tấn. Tuy nhiên, theo nhận định từ các tổ chức thương mại, nhu cầu nhập khẩu từ một số thị trường châu Á và châu Phi vẫn ổn định, góp phần hỗ trợ triển vọng xuất khẩu trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu không biến động lớn và chi phí logistics dần ổn định, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì nhịp độ tích cực trong thời gian tới, dù giá có thể còn chịu áp lực cạnh tranh từ các đối thủ truyền thống.

Trước đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trong tuần qua giữa bối cảnh thị trường lo ngại El Nino có thể làm giảm sản lượng lúa gạo châu Á. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, giá xuất khẩu vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu gạo tháng 5/2026 ước đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 511,7 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 4,5 triệu tấn gạo, thu về 2,09 tỷ USD, tăng 6,6% về khối lượng nhưng giảm 3,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Giá gạo xuất khẩu bình quân trong 5 tháng đầu năm đạt khoảng 467,6 USD/tấn, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm 46,9% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc với 17,8% và Ghana với 7,5%.

Được biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang làm việc với nhiều doanh nghiệp để, dự kiến từ ngày 1/7 tới đây, mở rộng triển khai truy xuất nguồn gốc đối với một số nông sản chủ lực trong đó có lúa gạo.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đồng loạt triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản trên phạm vi cả nước. Đồng thời, bộ tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng bảo đảm kết nối, liên thông và xác thực dữ liệu; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ, chuẩn dữ liệu và cơ chế chia sẻ thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ mở rộng truy xuất nguồn gốc đối với các ngành hàng nông sản chủ lực phục vụ quản lý chuỗi, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; tăng cường tập huấn cho địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất; phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy kết nối, công nhận dữ liệu truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đặc biệt Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế để thống nhất, kết nối Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản với các hệ thống, nền tảng quốc gia theo quy định.

Để triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, Bộ Nông nghiệp và môi trường đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn chi tiết; các đơn vị trực thuộc cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn trực tiếp cho địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.