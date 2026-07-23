Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lấy lại đà tăng, đặc biệt ở nhóm gạo thơm

Thị trường lúa gạo ngày 23/7/2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi hoạt động thu mua diễn ra đều, trong khi mặt bằng giá không có nhiều biến động so với những phiên gần đây. Diễn biến này cho thấy cung - cầu nội địa đang ở mức cân bằng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các đơn hàng xuất khẩu.

Theo ghi nhận tại các địa phương, giá gạo nguyên liệu và lúa tươi nhìn chung đi ngang. Nguồn cung không có biến động lớn, trong khi nhu cầu thu mua duy trì ổn định giúp thị trường ít chịu áp lực tăng hoặc giảm giá. Một số khu vực như Đồng Tháp ghi nhận giao dịch chậm, giá lúa có xu hướng giảm nhẹ do thương lái hỏi mua ít, trong khi tại An Giang, sức mua nhích lên đầu tuần giúp giá lúa tươi giữ vững. Tại các tỉnh như Cần Thơ, Vĩnh Long hay Cà Mau, nông dân vẫn có xu hướng neo giá cao, khiến giao dịch mới chưa thực sự sôi động.

Ở kênh bán lẻ, giá gạo tại các chợ dân sinh không có nhiều thay đổi. Các dòng gạo chất lượng cao vẫn giữ mức cao, trong khi gạo phổ thông dao động trong khoảng trung bình, phản ánh sức mua ổn định. Phân khúc nếp cũng không ghi nhận biến động, với nếp tươi và nếp khô giữ mức giá tương đương những phiên trước.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục xu hướng tăng nhẹ ở một số chủng loại. Cụ thể, gạo Jasmine được chào bán quanh mức 546 – 550 USD/tấn, tăng khoảng 2 USD/tấn so với trước; gạo thơm 5% tấm dao động từ 500 – 510 USD/tấn; trong khi gạo thơm 100% tấm đạt 353 – 357 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn. Diễn biến này cho thấy nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu vẫn duy trì tích cực.

Trong bối cảnh đó, giá gạo tại các quốc gia xuất khẩu lớn có sự biến động trái chiều. Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng nhẹ, trong khi gạo 100% tấm giảm. Ngược lại, tại Ấn Độ, giá gạo ở cả hai phân khúc chính đều nhích lên. Những yếu tố này cho thấy thị trường quốc tế vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, song nhìn chung chưa tạo áp lực lớn lên giá gạo Việt Nam.

Nhìn về ngắn hạn, thị trường lúa gạo trong nước nhiều khả năng tiếp tục ổn định nếu nguồn cung không có biến động đột ngột. Trong khi đó, xuất khẩu được kỳ vọng duy trì xu hướng tích cực nhờ nhu cầu nhập khẩu ổn định, dù vẫn cần theo dõi sát diễn biến cung – cầu toàn cầu và tình hình sản xuất tại các nước xuất khẩu lớn.

Có thể thấy giá gạo tăng xuất phát từ nhu cầu nhập khẩu cải thiện ở một số thị trường, song áp lực cạnh tranh từ nguồn cung giá rẻ của Ấn Độ cùng xu hướng gia tăng tự chủ lương thực tại nhiều quốc gia sẽ ảnh hưởng đến triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam. Trong bối cảnh này, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường vẫn là yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp trong nước nhằm duy trì năng lực cạnh tranh.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu 755.975 tấn gạo, thu về 375,8 triệu USD, tăng mạnh 45,4% về lượng và 37,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo xuất khẩu gạo đạt hơn 5 triệu tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từng ghi nhận trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, kim ngạch đạt 2,4 tỷ USD, giảm 2,5%, do mặt bằng giá thấp hơn.

Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm với kim ngạch 1,06 tỷ USD, tương ứng khối lượng 2.392.490 tấn.

Đứng thứ hai là Trung Quốc với 915.466 tấn, trị giá 454 triệu USD. Ghana xếp thứ ba khi nhập khẩu 445.534 tấn gạo của Việt Nam, đạt kim ngạch 229,7 triệu USD.

Các thị trường đáng chú ý khác gồm Bờ Biển Ngà với 291.601 tấn, trị giá 115 triệu USD; Malaysia nhập khẩu 251.034 tấn, đạt 102 triệu USD; Singapore nhập khẩu 74.699 tấn, trị giá 38,5 triệu USD.

Bình quân trong 6 tháng đầu năm, giá gạo xuất khẩu đạt 474 USD/tấn, thấp hơn 8,5% so với cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, xu hướng giá đã có dấu hiệu khởi sắc khi trong tháng 6 đạt 497 USD/tấn, tăng 4,3% so với tháng trước và lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2025. Đây là tín hiệu cho thấy giá gạo xuất khẩu đang từng bước phục hồi sau giai đoạn giảm kéo dài.

Trong báo cáo công bố mới đây, Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2026-2027 chỉ đạt 537,2 triệu tấn, giảm 0,6 triệu tấn so với dự báo của tháng trước và thấp hơn khoảng 2% so với niên vụ 2025-2026. Ngược lại, tiêu thụ gạo toàn cầu dự kiến tăng thêm 1,6 triệu tấn, lên 542,8 triệu tấn.

Đáng chú ý, cơ quan này đã nâng dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2026 lên 8,1 triệu tấn, tăng thêm 200.000 tấn so với dự báo trước và tăng nhẹ so với mức 8,06 triệu tấn của năm 2025. Lượng gạo xuất khẩu tăng nhờ nhu cầu cao từ các thị trường truyền thống, đặc biệt Philippines và Trung Quốc...