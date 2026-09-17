Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm, thị trường cạnh tranh gay gắt ở nhóm gạo phổ thông

Giá lúa gạo hôm nay 17/9

Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 17/9 nhìn chung không có biến động lớn. Giá lúa tươi điều chỉnh giảm nhẹ ở một số chủng loại, trong khi gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ tiếp tục ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá chào bán gạo Việt Nam giảm so với đầu tuần.

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật tại Đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động thu mua lúa những ngày gần đây diễn ra khá chậm, trong khi nguồn cung lúa hè thu cuối vụ không còn dồi dào. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi ngày 17/9 giảm khoảng 200 đồng/kg ở nhiều chủng loại.

Cụ thể, lúa OM 18 được thu mua ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; OM 5451 và IR 50404 cùng dao động 5.800 - 6.000 đồng/kg. Lúa OM 34 có giá 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Tại An Giang, giá lúa tươi nhìn chung ổn định sau điều chỉnh, trong khi giao dịch tại Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ và Vĩnh Long chưa thực sự sôi động. Lực mua mới tại ruộng chưa mạnh khiến giá có xu hướng hạ nhiệt, song nguồn cung cuối vụ được thu hẹp phần nào giúp thị trường duy trì trạng thái cân bằng.

Trái với diễn biến của lúa tươi, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại các nhà máy trong khu vực vẫn tương đối ổn định. Gạo OM 5451 dao động 9.300 - 9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; CL 555 đạt 8.850 - 8.900 đồng/kg; OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg.

Gạo IR 504 dao động 8.800 - 8.900 đồng/kg, trong khi OM 380 và Sóc thơm cùng ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, cám khô giữ giá 7.350 - 7.700 đồng/kg. Riêng tấm thơm 3-4 tăng 200 đồng/kg, lên 8.500 - 8.600 đồng/kg.

Giá các mặt hàng nếp cũng không thay đổi đáng kể. Nếp 3 tháng khô đạt 9.600 - 9.700 đồng/kg, còn nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường bán lẻ, giá gạo tại các chợ dân sinh tiếp tục đi ngang. Gạo Nàng Nhen có mức giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg; Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg.

Gạo Jasmine được bán với giá 17.000 - 18.000 đồng/kg; Đài Thơm và OM 18 cùng ở mức 15.500 - 16.500 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg, trong khi gạo thường dao động 13.500 - 15.000 đồng/kg. Gạo Sóc thường ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg và Sóc Thái khoảng 20.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam có sự điều chỉnh giảm ở một số chủng loại. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 440 - 445 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với đầu tuần. Giá gạo Jasmine giảm 2 USD/tấn, xuống 532 - 536 USD/tấn. Trong khi đó, gạo thơm 100% tấm giữ ở mức 367 - 371 USD/tấn.

Diễn biến giá tại một số nước xuất khẩu lớn trong khu vực cũng có sự phân hóa. Gạo 5% tấm của Thái Lan giảm 3 USD/tấn, xuống 476 - 480 USD/tấn; gạo 100% tấm giảm 6 USD/tấn, còn 368 - 372 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm tăng 3 USD/tấn lên 374 - 378 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm dao động 308 - 312 USD/tấn.

Việc giá chào bán gạo Việt Nam giảm ở một số phân khúc cho thấy cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu vẫn khá rõ nét, đặc biệt đối với nhóm gạo phổ thông. Trong khi đó, nguồn cầu từ các thị trường truyền thống cùng nhu cầu thu mua nguyên liệu phục vụ các đơn hàng những tháng cuối năm sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với diễn biến giá lúa gạo trong thời gian tới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thị trường gạo thế giới dù cạnh tranh khốc liệt nhưng đang xuất hiện một số yếu tố thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm. Giá xuất khẩu gạo từ tháng 7 đến nay có cao hơn. Nếu duy trì được mặt bằng giá, kim ngạch xuất khẩu gạo những tháng cuối năm có thể được cải thiện.

Cân đối cung - cầu gạo thế giới trong niên vụ 2026/2027 được dự báo chuyển sang trạng thái thâm hụt. Trong khi đó, thương mại gạo toàn cầu dự kiến đạt mức kỷ lục và khả năng xuất hiện El Nino với cường độ mạnh có thể thúc đẩy các nước tăng dự trữ lương thực.

Tại Philippines, thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, nước này khẳng định không áp dụng lệnh tạm dừng nhập khẩu trong năm 2026 và tiếp tục nhập khẩu để tăng dự trữ. Đây là yếu tố tích cực đối với xuất khẩu gạo Việt Nam. Philippines cũng dự kiến nhập khẩu khoảng 5,6 triệu tấn gạo trong niên vụ 2026/2027, lớn nhất thế giới.

Thị trường Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng nhập khẩu đột phá về lượng, đặc biệt đối với gạo tấm làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, mở ra dư địa lớn cho gạo nguyên liệu, gạo tấm và gạo nếp của Việt Nam.

Nigeria dự kiến thiếu hụt khoảng 3,5 triệu tấn gạo trong niên vụ 2026/2027, tạo dư địa cho Việt Nam nếu cải thiện được năng lực cạnh tranh về giá. Kenya miễn thuế nhập khẩu gạo trắng theo hạn ngạch đến hết tháng 11/2026.

Trong nước, nguồn cung không còn dồi dào giúp giảm áp lực bán tháo, tạo điều kiện để doanh nghiệp đàm phán giá tốt hơn. Đặc biệt, phân khúc gạo chất lượng cao, phát thải thấp có chứng nhận đang đạt mức giá trên 1.000 USD/tấn tại một số thị trường như Nhật Bản, EU và Australia, cho thấy dư địa nâng cao giá trị gia tăng của gạo Việt Nam còn lớn.