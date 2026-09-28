Giá gạo xuất khẩu chưa tạo thêm lực kéo đáng kể đối với thị trường lúa gạo nội địa

Giá lúa gạo hôm nay 28/9

Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 28/9 nhìn chung ổn định, giao dịch đầu tuần khá trầm lắng. Nguồn lúa Thu Đông đang dần tăng, trong khi gạo nguyên liệu CL 555 và IR 504 tiếp tục giữ mặt bằng giá sau nhịp tăng trước đó.

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu sáng 28/9 không có nhiều thay đổi. CL 555 được thu mua ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg, IR 504 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 đạt 9.300 - 9.400 đồng/kg, Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg, OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg. Trong khi đó, OM 380 và Sóc thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Ở phân khúc lúa tươi, giá tiếp tục đi ngang. Đài Thơm 8 có mức cao nhất, khoảng 6.100 - 6.200 đồng/kg; OM 18 và OM 5451 cùng ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg. Lúa IR 50404 được thu mua 5.900 - 6.000 đồng/kg, còn OM 34 ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp giữa nguồn cung Hè Thu cuối vụ và lúa Thu Đông. Lượng lúa Hè Thu tại nhiều địa phương đã giảm, nhưng nguồn Thu Đông bắt đầu được đưa ra thị trường, giúp nguồn cung nguyên liệu duy trì tương đối ổn định. Do đó, giá lúa chưa xuất hiện động lực tăng mới rõ rệt.

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo cũng ít biến động. Nhóm gạo thơm và đặc sản tiếp tục có giá cao hơn các loại gạo phổ thông. Nàng Nhen hiện ở mức 28.000 đồng/kg, Hương Lài và gạo Nhật cùng 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg. Jasmine ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, OM 18 khoảng 15.500 - 16.500 đồng/kg, trong khi gạo thường phổ biến 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam có sự điều chỉnh giảm ở một số chủng loại. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine giảm 5 USD/tấn so với ngày trước, xuống 514 - 518 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm giảm 2 USD/tấn, còn 420 - 424 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm giữ ở mức 526 - 530 USD/tấn.

So với Việt Nam, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan cũng giảm 4 USD/tấn, xuống 466 - 470 USD/tấn; Pakistan giảm 3 USD/tấn, còn 422 - 426 USD/tấn. Ngược lại, giá cùng chủng loại của Ấn Độ tăng nhẹ 1 USD/tấn lên 382 - 386 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm tăng 2 USD/tấn lên 378 - 382 USD/tấn.

Diễn biến giá xuất khẩu chưa tạo thêm lực kéo đáng kể đối với thị trường nội địa. Trong những phiên tới, giá lúa gạo nhiều khả năng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào lượng lúa Thu Đông đưa ra thị trường và sức mua của các nhà máy. Nếu doanh nghiệp tăng thu mua phục vụ các đơn hàng cuối năm, giá gạo nguyên liệu có thể tiếp tục được hỗ trợ; ngược lại, nguồn cung Thu Đông tăng nhanh trong khi nhu cầu chưa cải thiện sẽ hạn chế khả năng tăng giá.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thị trường gạo thế giới dù cạnh tranh khốc liệt nhưng đang xuất hiện một số yếu tố thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm. Giá xuất khẩu gạo từ tháng 7 đến nay có cao hơn. Nếu duy trì được mặt bằng giá, kim ngạch xuất khẩu gạo những tháng cuối năm có thể được cải thiện.

Cân đối cung - cầu gạo thế giới trong niên vụ 2026/2027 được dự báo chuyển sang trạng thái thâm hụt. Trong khi đó, thương mại gạo toàn cầu dự kiến đạt mức kỷ lục và khả năng xuất hiện El Nino với cường độ mạnh có thể thúc đẩy các nước tăng dự trữ lương thực.

Tại Philippines, thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, nước này khẳng định không áp dụng lệnh tạm dừng nhập khẩu trong năm 2026 và tiếp tục nhập khẩu để tăng dự trữ. Đây là yếu tố tích cực đối với xuất khẩu gạo Việt Nam. Philippines cũng dự kiến nhập khẩu khoảng 5,6 triệu tấn gạo trong niên vụ 2026/2027, lớn nhất thế giới.

Thị trường Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng nhập khẩu đột phá về lượng, đặc biệt đối với gạo tấm làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, mở ra dư địa lớn cho gạo nguyên liệu, gạo tấm và gạo nếp của Việt Nam.

Nigeria dự kiến thiếu hụt khoảng 3,5 triệu tấn gạo trong niên vụ 2026/2027, tạo dư địa cho Việt Nam nếu cải thiện được năng lực cạnh tranh về giá. Kenya miễn thuế nhập khẩu gạo trắng theo hạn ngạch đến hết tháng 11/2026.

Trong nước, nguồn cung không còn dồi dào giúp giảm áp lực bán tháo, tạo điều kiện để doanh nghiệp đàm phán giá tốt hơn. Đặc biệt, phân khúc gạo chất lượng cao, phát thải thấp có chứng nhận đang đạt mức giá trên 1.000 USD/tấn tại một số thị trường như Nhật Bản, EU và Australia, cho thấy dư địa nâng cao giá trị gia tăng của gạo Việt Nam còn lớn.

Được biết, mới đây, đoàn công tác liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì vừa làm việc với phía bạn. Philippines khẳng định Việt Nam vẫn là nguồn cung gạo chủ yếu cho quốc đảo này và đồng ý với đề xuất của phía Việt Nam về việc nâng cấp Bản Ghi nhớ thương mại gạo hiện nay.

Xuất khẩu gạo đang dần xoay trục từ lượng sang chất hướng vào các thị trường có giá trị cao. Song để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hóa thị trường, nâng chất lượng và giá trị sản phẩm, đồng thời theo dõi sát các thay đổi về chính sách thuế, nhập khẩu tại những thị trường lớn.