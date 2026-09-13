Giá gạo dự báo có khả năng ổn định và phục hồi nhưng khó tăng mạnh, vì sao?

Giá lúa gạo hôm nay 13/9

Giá lúa gạo hôm nay tăng nhẹ 50 – 100 đồng/kg đối với gạo nguyên liệu và tấm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu CL 555 tăng 50 đồng/kg, lên mức 8.700 – 8.750 đồng/kg. Tuy nhiên, giá gạo IR 504 đi ngang ở mức 8. 600 – 8.700 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm 3,4 cũng tăng 100 đồng/kg, lên mức 8.400 – 8.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cám vẫn duy trì ở mức 7.350 – 7.600 đồng/kg.

Giá gạo bán lẻ ít biến động. Tại các chợ lẻ, giá gạo tiếp tục đi ngang. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg; Hương Lài 22.000 đồng/kg; Nàng Hoa 21.000 đồng/kg.

Gạo thơm Thái hạt dài được bán ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; Jasmine 17.000 - 18.000 đồng/kg; Đài Thơm 15.500 - 16.500 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg, trong khi gạo thường dao động 13.500 - 15.000 đồng/kg.

Một số loại khác như Sóc thường ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg, Sóc Thái khoảng 20.000 đồng/kg, gạo Nhật 22.000 đồng/kg và OM 18 khoảng 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp cũng không thay đổi so với ngày trước, với nếp 3 tháng khô ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg và nếp IR 4625 tươi 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, theo Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cuối tuần không có nhiều thay đổi.

Lúa tươi OM 18 được thu mua ở mức 6.400 - 6.600 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 6.300 - 6.400 đồng/kg; OM 5451 đạt 6.100 - 6.300 đồng/kg. Lúa IR 50404 dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg, trong khi OM 34 ở mức 5.800 - 5.900 đồng/kg.

Thị trường ghi nhận nguồn lúa tại một số địa phương không còn dồi dào như trước, song lượng mua mới vẫn hạn chế. Tại An Giang, giao dịch yếu và giá tương đối ổn định; Cà Mau có nguồn cung về khá, giá vững. Trong khi đó, tại Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ và Vĩnh Long, hoạt động mua bán mới diễn ra chậm.

Nguồn cung giảm chưa tạo được động lực tăng giá rõ rệt do sức mua từ các nhà máy và doanh nghiệp chưa cải thiện đáng kể.

Giá lúa gạo hôm nay 13/9: Gạo nguyên liệu và cám tăng nhẹ ngày cuối tuần.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm của Việt Nam tiếp tục dao động trong khoảng 445-450 USD/tấn; gạo 100% tấm từ 367-371 USD/tấn; gạo Jasmine ở mức 534-538 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu hàng đầu khác, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán cao nhất, dao động 478-482 USD/tấn, gạo 100% tấm trong khoảng 374-378 USD/tấn.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, gạo 5% tấm giảm 1 USD/tấn dao động ở mức 370-374 USD/tấn. Ngược lại, gạo 100% tấm tăng 2 USD/tấn dao động 306-310 USD/tấn.

Tại Pakistan, giá gạo 5% tấm tăng 2 USD/tấn, lên mức 408 – 412 USD/tấn; gạo 100% tấm giữ ở mức 310 – 314 USD/tấn.

Gạo trắng 5% tấm của nước ta vẫn chịu sức ép cạnh tranh giá từ các nguồn cung quốc tế khác khi gạo cùng chủng loại của Ấn Độ thấp hơn giá gạo xuất khẩu của Việt Nam khoảng vài chục USD mỗi tấn.

Dù vậy, lợi thế xuất khẩu của Việt Nam vẫn tập trung ở phân khúc gạo thơm chất lượng cao. Gạo thơm, gạo chất lượng cao chiếm đến 75% cơ cấu xuất khẩu gạo của nước ta những năm gần đây.

Thị trường gạo cuối năm có dư địa cải thiện

Giá gạo dự báo có khả năng ổn định và phục hồi nhưng khó tăng mạnh, tuy nhiên có dư địa cải thiện nhờ nhu cầu nhập khẩu tại nhiều khu vực. Đó là nhận định của các chuyên gia về tình hình thị trường những tháng cuối năm.

Philippines, thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam, dự kiến nhập khoảng 5,6 triệu tấn trong niên vụ 2026 - 2027 và tiếp tục tăng dự trữ.

Trung Quốc cũng mở ra dư địa mới khi nhập khẩu gạo tăng mạnh, đặc biệt với gạo tấm làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tại châu Phi, Nigeria dự kiến thiếu hụt khoảng 3,5 triệu tấn gạo trong niên vụ 2026 - 2027, trong khi Kenya miễn thuế nhập khẩu gạo trắng theo hạn ngạch đến hết tháng 11 năm nay.

Nếu nhu cầu từ châu Phi tiếp tục cải thiện, trong khi nguồn cung tại một số nước sản xuất chịu tác động của thời tiết, mặt bằng giá có thể được nâng lên.

Đáng chú ý, dư địa tăng giá lớn nhất nằm ở phân khúc chất lượng cao. Gạo phát thải thấp, có chứng nhận đã đạt khoảng 1.000 USD/tấn tại một số thị trường như Nhật Bản, EU và Australia. Đây là hướng đi giúp gạo Việt Nam giảm phụ thuộc vào cạnh tranh giá ở phân khúc phổ thông.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để giữ nhịp điệu sản xuất và xuất khẩu, doanh nghiệp cần theo dõi sát cung - cầu thế giới, chính sách nhập khẩu. Cùng với đó là theo dõi sát diễn biến thời tiết; để chủ động điều tiết sản xuất, nâng chất lượng và đa dạng hóa thị trường.

Triển vọng thị trường gạo những tháng tới vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu nhập khẩu của Philippines. Nguồn dự trữ tại nước này được dự báo chịu áp lực trong khi sản xuất trong nước có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết, qua đó duy trì nhu cầu bổ sung nguồn cung từ bên ngoài.

Philippines là một trong những thị trường tiêu thụ lớn của gạo Việt Nam. Nếu nhu cầu nhập khẩu được chuyển thành các hợp đồng mới, tác động có thể lan sang thị trường trong nước thông qua hoạt động thu mua nguyên liệu của doanh nghiệp xuất khẩu.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sức mua thực tế chưa đủ mạnh để tạo ra một đợt tăng giá mới. Vì vậy, giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhiều khả năng vẫn dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn, trong khi diễn biến đơn hàng xuất khẩu sẽ là yếu tố cần theo dõi sát.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết tháng 8/2026, xuất khẩu gạo của ta ước đạt trên 6 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị ước đạt gần 2,9 tỷ USD, giảm 10,7%. Giá xuất khẩu bình quân ước đạt 481,5 USD/tấn, giảm 5,9%.