Giá cà phê vững, khả năng giá giảm sâu hơn rất khó xảy ra

Giá cà phê hôm nay 7/9

Ngày 7/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London giảm 4,2% (148 USD/tấn), xuống còn 3.344 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,8% (99 USD/tấn), đạt 3.430 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm tới 6,2% (21,6 US cent/pound) vào tuần trước, chỉ còn 324,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 5,5% (17,3 US cent/pound), đạt 295,6 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 94.200 – 95.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Lâm Đồng ở mức 94.200 đồng/kg, mức thấp nhất trên thị trường.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 94.700 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại Đắk Nông ở mức 95.000 đồng/kg, vẫn là mức cao nhất trong khu vực.

Thị trường cà phê toàn cầu và trong nước đang ghi nhận những nhịp điều chỉnh giảm, dưới sức ép từ tiến độ thu hoạch khẩn trương và dự báo nguồn cung kỷ lục tại Brazil. Mặc dù vậy, tình trạng khan hiếm nguồn cung tạm thời trước vụ thu hoạch mới của Việt Nam và các rủi ro thời tiết vẫn là yếu tố ngăn giá giảm sâu.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê ghi nhận xu hướng giảm khá mạnh trong tuần qua. Tương tự, giá cà phê Robusta trên sàn London cũng chịu xu hướng đi xuống trong tuần qua.

Tại thị trường nội địa Việt Nam, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh trọng điểm Tây Nguyên ghi nhận mức dao động phổ biến từ 94.200 - 95.000 đồng/kg (tương đương 3,64 - 3,68 USD/kg). Mức giá này giảm nhẹ so với khoảng giá 94.600 – 95.300 đồng/kg của tuần trước đó. Trong ngày 7/9, thị trường ghi nhận mức biến động giảm nhẹ từ 300 - 400 đồng/kg so với cuối tuần trước, dù tại một số địa phương có xuất hiện nhịp tăng đồng loạt khoảng 1.000 đồng/kg trong ngày. Hiện tại, Đắk Nông tiếp tục giữ mức giá thu mua cao nhất cả nước khi chạm mốc 95.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận từ các thương nhân, hoạt động giao dịch tại Tây Nguyên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài vẫn rất ảm đạm và vắng lặng. Nguyên nhân chủ yếu do lượng tồn kho trong nước hiện ở mức rất thấp, trong khi nhu cầu mua từ các đối tác nước ngoài chưa có sự cải thiện rõ rệt.

Sức ép giảm giá lớn nhất hiện nay đến từ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Vụ thu hoạch Arabica niên vụ 2026/27 tại nước này đã gần hoàn tất vào cuối tháng 8 nhờ điều kiện thời tiết khô ráo giúp đẩy nhanh tiến độ. Theo dự báo mới nhất từ công ty môi giới StoneX, sản lượng niên vụ này của Brazil có thể đạt mức kỷ lục 77,2 triệu bao, tăng 2,6% so với dự báo hồi tháng 3. Tốc độ xuất khẩu của Brazil cũng ghi nhận sự bứt phá, khi chính phủ nước này công bố lượng xuất khẩu tháng 8 đạt 3,44 triệu bao, tăng tới 45% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu đầu niên vụ 2026/27 của Brazil đang diễn ra nhanh hơn đáng kể so với niên vụ trước, bất chấp các trận mưa trong tháng 6 và tháng 7 tại Minas Gerais và São Paulo từng gây cản trở cục bộ cho việc thu hoạch và phơi sấy hạt.

Ngược lại, Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu dù sản lượng xuất khẩu tăng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 1,33 triệu tấn cà phê (tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái), riêng tháng 8 đạt 132.000 tấn. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng lại giảm 8,6%, đạt mức 6 tỷ USD. Hiện tại, ngành cà phê Việt Nam đang tập trung vào mục tiêu phát triển bền vững. Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như EUDR (quy định chống phá rừng của EU) và đẩy mạnh chế biến sâu là điều kiện tiên quyết để tăng trưởng xuất khẩu. Hiện cả nước mới có khoảng 30% diện tích trồng đạt các chứng chỉ bền vững này.

Các chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa của Việt Nam sẽ tiếp tục trạng thái tích lũy và dao động quanh vùng 94.000 – 96.000 đồng/kg. Khi nguồn cung mới từ vụ thu hoạch cuối năm của Việt Nam chưa được đưa ra thị trường dồi dào, khả năng giá giảm sâu hơn là rất khó xảy ra. Xu hướng giá trong những tuần tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến mở cửa của sàn London và tốc độ xả bán hàng thực tế từ Brazil.