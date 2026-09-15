Giá cà phê vẫn tăng mặc dù hoạt động giao dịch trên thị trường vẫn khá trầm lắng

Giá cà phê hôm nay 15/9

Ngày 15/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tăng nhẹ 0,28% (10 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, đạt 3.535 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 0,2% (7 USD/tấn), ở mức 3.515 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 tăng với biên độ mạnh hơn, lên tới 1,68% (4,8 US cent/pound), đạt 290,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 1,48% (4,1 US cent/pound), đạt 281,3 US cent/pound.

Ngày 15/9, giá cà phê Robusta nhân xô tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.900 – 95.500 đồng/kg, tăng nhẹ 200 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng 200 đồng/kg, giá cà phê tại Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 95.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cũng tăng 200 đồng/kg, cùng đạt 95.400 đồng/kg.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng điều chỉnh tăng 200 đồng/kg, lên 94.900 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực.

Thị trường cà phê thời gian qua ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa hai dòng cà phê Robusta và Arabica trên các sàn giao dịch quốc tế, trong khi giá nội địa duy trì ở mức ổn định. Dự báo từ Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy, thị trường toàn cầu chuẩn bị bước vào giai đoạn thặng dư nguồn cung lần đầu tiên sau 5 năm.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.900 – 95.500 đồng/kg. Đắk Nông tiếp tục là địa phương ghi nhận mức giá thu mua cao nhất vùng.

Giá cà phê Robusta tại Việt Nam tăng lên do xuất hiện dự báo mưa lớn tại khu vực Tây Nguyên, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gây thiệt hại cho mùa vụ, mặc dù hoạt động giao dịch trên thị trường vẫn khá trầm lắng.

Về triển vọng cung ứng, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo, xuất khẩu cà phê trong những tháng cuối năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì đà tích cực. Nhờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới bắt đầu từ tháng 11, sản lượng xuất khẩu cả năm 2026 ước tính tăng khoảng 8 - 10% so với năm 2025.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, giá cà phê thế giới giảm mạnh do áp lực nguồn cung tăng, khi việc thu hoạch niên vụ 2026-2027 tại Brazil bước vào giai đoạn cuối. Thời tiết khô ráo trong những tuần cuối tháng 8/2026 đã giúp hoạt động thu hoạch được đẩy nhanh tại các vùng trồng cà phê Arabica trọng điểm của Brazil. Đến cuối tháng 8/2026, tiến độ thu hoạch tại miền Nam Minas Gerais đạt khoảng 90% diện tích, tại Cerrado Mineiro đạt 85-90% và tại Zona da Mata đạt khoảng 97%. Đối với cà phê Robusta Conilon, hoạt động thu hoạch tại Espírito Santo và Rondônia đã cơ bản hoàn tất, làm tăng lượng hàng vụ mới đưa ra thị trường.

Giới phân tích lưu ý giai đoạn tháng 9 và tháng 10 - thời kỳ cà phê tại Brazil ra hoa - sẽ là thời điểm then chốt quyết định cho niên vụ 2027/28, đặc biệt khi rủi ro hiện hữu từ hiện tượng El Niño và các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa, đậu quả.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 sẽ tăng 4,4% so với cùng kỳ, đạt mức kỷ lục 183,6 triệu bao. Trong khi đó, tiêu thụ toàn cầu dự báo giảm 0,9%, xuống 180,6 triệu bao. Sự lệch pha này khiến thị trường thặng dư 3 triệu bao, đánh dấu lần đầu tiên rơi vào trạng thái dư cung sau 5 năm.

Trước áp lực giảm giá do nguồn cung toàn cầu gia tăng, Vicofa khuyến nghị ngành cà phê Việt Nam cần tập trung nâng cao giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng.

Bên cạnh đó, Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) sẽ chính thức áp dụng từ cuối năm 2026. Hiện Việt Nam đã có hơn 30% diện tích cà phê đạt các chứng chỉ sản xuất bền vững, và khoảng 35 - 40% sản lượng đáp ứng yêu cầu EUDR. Đáng chú ý, các lô hàng đạt chuẩn EUDR hiện được thị trường trả giá cao hơn khoảng 50 USD/tấn so với cà phê thông thường.