Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng, tiến gần mốc 100.000 đồng/kg
28/07/2026 14:18 GMT +7
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.800 - 96.600 đồng/kg, tăng 500 – 600 đồng/kg so với ngày hôm trước. Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức tăng 600 đồng/kg lên 96.600 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.
Giá cà phê hôm nay 28/7
Ngày 28/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tiếp tục tăng 1,12% (42 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.799 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 1,15% (43 USD/tấn), đạt 3.781 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng với biên độ mạnh hơn, lên tới 3,43% (10,75 US cent/pound), lên mức 324,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 2,63% (7,85 US cent/pound), đạt 305,9 US cent/pound.
Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 95.800 - 96.600 đồng/kg.
Trong đó, Đắk Nông có giá thu mua ở mức 96.600 đồng/kg và là địa phương dẫn đầu cả nước về mặt bằng giá.
Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê có giá thu mua ở mức 96.400 - 96.500 đồng/kg. Lâm Đồng đạt 95.800 đồng/kg.
Theo số liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu 150 nghìn tấn cà phê, đạt giá trị 552,6 triệu USD; lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1,1 triệu tấn, đạt giá trị 4,78 tỷ USD, tăng 9,7% về khối lượng nhưng giảm 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá xuất khẩu bình quân ước đạt 4.435 USD/tấn, giảm 22%. Đức, Italia và Hoa Kỳ tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt 14,1%, 7,9% và 6,9%. Giá trị xuất khẩu sang Đức giảm 21,7%, Italia giảm 9,6% và Hoa Kỳ giảm 2,2%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, Trung Quốc là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 70,7%, trong khi Đức ghi nhận mức giảm mạnh nhất, 21,7%.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê trong tháng 6/2026 giảm nhẹ so với tháng trước do triển vọng vụ mùa bội thu tại Braxin. Cụ thể, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đạt 3.535 USD/tấn, giảm 31 USD/tấn so với tháng 5; giá Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn New York đạt 265,3 US cent/pound, giảm 19,2 US cent/pound.
Bước sang tuần đầu tháng 7, thị trường biến động mạnh. Phiên giao dịch ngày 7/7 chứng kiến đợt điều chỉnh sâu khi giá Robusta kỳ hạn tháng 7 giảm 4,23% (172 USD/tấn) xuống còn 3.892 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9 giảm 4,25% xuống 3.872 USD/tấn; kỳ hạn tháng 11 giảm 4,19% còn 3.839 USD/tấn.
Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 7 giảm 8,89% xuống 331,6 US cent/pound; kỳ hạn tháng 9 giảm 9,24% còn 317,6 US cent/pound; kỳ hạn tháng 12 giảm 9,06% xuống 305 US cent/pound.
Đà giảm của Arabica diễn ra sau phiên tăng tới 16% ngày 6/7, khi hoạt động mua bù của các quỹ đầu cơ sau kỳ nghỉ Quốc khánh Hoa Kỳ đã đẩy giá tăng mạnh bất thường.
Tại thị trường trong nước, giá cà phê tháng 6/2026 tăng khoảng 700-800 đồng/kg so với tháng trước. Cụ thể, giá thu mua tại Đắk Nông đạt xấp xỉ 88.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Gia Lai khoảng 87.800 đồng/kg; Lâm Đồng khoảng 87.400 đồng/kg.
Sang tuần đầu tháng 7/2026, giá cà phê trong nước dao động mạnh từ 92.300-97.000 đồng/kg. Ngày 8/7, giá thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt tăng thêm khoảng 3.900-4.000 đồng/kg so với đầu tuần, đưa mặt bằng giá lên 96.200-97.000 đồng/kg.
Sau nhiều phiên biến động, giá cà phê trở lại trên 89.000 đồng/kg, chạm mốc 90.000 đồng/kg, thúc đẩy nhiều hộ trồng cà phê bán ra để chốt lời, dù lượng cà phê còn lại trong dân không nhiều nên giao dịch vẫn diễn ra khá thận trọng.
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