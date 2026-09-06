Giá cà phê trong nước tiếp tục có tuần giảm do giao dịch ảm đạm vì nguồn cung thấp

Giá cà phê hôm nay 6/9

Kết thúc tuần, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London được giao dịch ở mức 3.344 USD/tấn, giảm 4,2% (148 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,8% (99 USD/tấn), đạt 3.430 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm tới 6,2% (21,6 US cent/pound) trong tuần qua, xuống chỉ còn 324,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 5,5% (17,3 US cent/pound), đạt 295,6 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm 300 – 400 đồng/kg so với tuần trước, xuống còn 94.200 – 95.000 đồng/kg. Đây là tuần giảm giá thứ hai liên tiếp của thị trường nội địa.

Cụ thể, giá cà phê tại Lâm Đồng giảm 400 đồng/kg, xuống còn 94.200 đồng/kg, mức thấp nhất trên thị trường.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 400 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 94.700 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại Đắk Nông giảm 300 đồng/kg, xuống còn 95.000 đồng/kg, nhưng vẫn là mức cao nhất trong khu vực.

Xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 8/2026 tăng mạnh về lượng nhưng giảm về giá trị. Dữ liệu thống kê cho thấy Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ xuất khẩu cà phê Robusta ở mức cao, tạo áp lực giảm giá trực tiếp lên sàn giao dịch quốc tế. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 1,33 triệu tấn cà phê, đạt mức tăng trưởng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do biến động về giá, tổng doanh thu xuất khẩu trong giai đoạn này lại ghi nhận mức sụt giảm 8,6%, đạt khoảng 6 tỷ USD. Riêng trong tháng 8, sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 132.000 tấn, cũng tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Việt Nam, giá cà phê nhân xô khu vực Tây Nguyên hiện đang dao động quanh mức 94.200 – 95.000 đồng/kg. Dự báo trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục chịu áp lực giằng co hoặc điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định ngưỡng 95.000 đồng/kg là vùng hỗ trợ tương đối vững chắc. Do lượng tồn kho thực tế trong dân và các đại lý hiện tại không còn nhiều, khả năng xảy ra tình trạng bán tháo là rất thấp.

Trong trung hạn, đặc biệt là giai đoạn cuối quý III và quý IV/2026, thị trường trong nước khó xuất hiện các đợt giảm sâu đột biến. Áp lực phải trả hàng cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết, kết hợp với tâm lý chờ đợi thông tin về năng suất vụ thu hoạch mới của Việt Nam, sẽ là những nhân tố quan trọng giữ cho nền giá cà phê nội địa duy trì ở mức cao so với trung bình nhiều năm.

Vụ thu hoạch hiện tại của Brazil đang bước vào giai đoạn cuối. Số liệu từ Hợp tác xã Cooxupe cho biết tính đến ngày 21/8, nông dân thành viên đã thu hoạch được 87,5% sản lượng vụ 2026, tăng so với mức 81,1% của tuần trước nhưng vẫn thấp hơn mức 91,3% cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù triển vọng nguồn cung dài hạn có dấu hiệu cải thiện, thị trường ngắn hạn vẫn chịu áp lực thắt chặt, do tồn kho chứng nhận liên tục sụt giảm.

Lượng tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 223.712 bao tính đến ngày 4/9. Ngược lại, tồn kho Robusta do ICE giám sát đã tăng lên mức cao nhất trong 9,25 tháng, đạt 5.004 lô.

Về dài hạn, khảo sát định kỳ cho thấy cung cầu toàn cầu có xu hướng dư thừa. Thị trường dự kiến dư cung nhẹ 1,7 triệu bao trong niên vụ 2025/26 và sẽ nới rộng lên 8,2 triệu bao trong niên vụ 2026/27. Sự gia tăng này chủ yếu do sản lượng niên vụ 2026/27 của Brazil ước đạt 75 triệu bao, tăng 17,2% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định giá cà phê khó giảm mạnh, do lượng tồn kho chuyển tiếp đang ở mức rất thấp, kết hợp với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tiếp tục tăng trưởng nhanh, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi như Trung Quốc.

Tại Việt Nam, sản lượng cà phê niên vụ 2026/27 (bắt đầu thu hoạch trong vài tháng tới) được dự báo đạt 31 triệu bao, tương đương niên vụ trước. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng của Việt Nam có thể đạt khoảng 32 triệu bao, với tỷ trọng chủ yếu là cà phê Robusta.