Giá cà phê trong nước có tuần tăng thứ hai liên tiếp bất chấp giá thế giới giảm

Giá cà phê hôm nay 17/5

Kết thúc tuần qua, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đứng ở mức 3.365 USD/tấn, giảm 1,4% (49 USD/tấn) so với ngày hôm trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,7% (57 USD/tấn), đạt 3.245 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm với biên độ mạnh hơn, mất 2,6% (7,3 US cent/pound), về mức 266,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,3% (6,2 US cent/pound), đạt 260,1 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.100 – 87.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 87.700 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 87.700 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 87.100 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 87.800 đồng/kg.

Những ngày đầu tháng 5/2026, thị trường cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều với giá cà phê Robusta tăng, trong khi giá cà phê Arabica giảm.

Giá cà phê Robusta tăng do lượng hàng tồn kho trên sàn ICE giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 16,5 tháng, nguồn cung từ Việt Nam và Indonesia ở mức thấp, trong khi nhu cầu thu mua của các nhà rang xay vẫn duy trì ổn định. Tâm lý giữ hàng chờ giá cao hơn của nông dân tại một số quốc gia sản xuất lớn cũng góp phần hạn chế lượng hàng bán ra.

Ngược lại, giá cà phê Arabica chịu áp lực giảm trước triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng, khi Brazil - quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới - được dự báo có vụ mùa thuận lợi nhờ thời tiết tích cực và chu kỳ cho năng suất cao của cây cà phê Arabica. Đồng thời, hoạt động bán ra từ giới đầu tư cũng góp phần khiến giá cà phê Arabica điều chỉnh giảm trong những ngày đầu tháng 5/2026.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê thế giới dự kiến tiếp tục biến động theo diễn biến nguồn cung tại Brazil và hoạt động xuất khẩu của các quốc gia sản xuất lớn. Giá cà phê Robusta được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế, trong khi giá cà phê Arabica tiếp tục chịu áp lực giảm từ triển vọng vụ mùa tích cực tại Bra-xin.

Những ngày đầu tháng 5/2026, giá cà phê trong nước tăng nhẹ theo xu hướng phục hồi trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm phục vụ các đơn hàng đã ký vẫn duy trì ổn định, góp phần hỗ trợ giá cà phê trong nước tăng. Giá cà phê tại các tỉnh Đắc Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông vào ngày 9/5/2026 tăng từ 500 - 800 đồng/kg so với ngày 01/5/2026, dao động từ 86.500 – 87.300 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 4/2026 có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng mạnh đầu năm do giá cà phê thế giới điều chỉnh giảm và nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn chậm lại.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 4/2026 đạt 189,9 nghìn tấn, trị giá 822,5 triệu USD, giảm 15,2% về lượng và giảm 17,5% về trị giá so với tháng 3/2026, so với tháng 4/2025 tăng 9,2% về lượng nhưng giảm 17,9% về trị giá.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của VIệt Nam đạt 782,0 nghìn tấn, trị giá 3,58 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng nhưng giảm 9,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 4 tháng ghi nhận kết quả tích cực về lượng, nhưng kim ngạch xuất khẩu giảm do giá bình quân xuất khẩu thấp hơn cùng kỳ năm trước.