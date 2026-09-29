Giá cà phê tiếp tục tăng, nông dân hạn chế bán ra

Giá cà phê hôm nay 29/9

Ngày 29/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tiếp tục tăng 1,45% (45 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 3.412 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 1,35% (45 USD/tấn), đạt 3.387 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 tăng với biên độ mạnh hơn, lên tới 3,64% (10,5 US cent/pound), lên mức 288,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 3,56% (9,65 US cent/pound), đạt 280,9 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.200-94.000 đồng/kg, không thay đổi so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục ghi nhận mức giá thu mua cao nhất, đạt 94.000 đồng/kg. Theo sau là Đắk Lắk và Gia Lai, cùng ở mức 93.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng có giá thấp nhất khu vực, đạt 93.200 đồng/kg.

Ngành cà phê Indonesia, nhà sản xuất cà phê lớn thứ 4 thế giới,xếp sau Brazil, Việt Nam và Colombia. đang chịu tác động rõ rệt từ thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu, đặc biệt tại các vùng trồng ở Sumatra và Java.

USDA dự báo sản lượng cà phê nhân của Indonesia trong niên vụ 2026/27 sẽ giảm 8% so với niên vụ trước, xuống còn 11,38 triệu bao loại 60 kg. Theo dự báo này, Indonesia là quốc gia duy nhất trong nhóm 5 nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới ghi nhận sản lượng sụt giảm.

Sau những đợt mưa lớn, ngành cà phê Indonesia tiếp tục đối mặt với nguy cơ hạn hán do hiện tượng El Nino, có thể ảnh hưởng đến giai đoạn ra hoa và gây thêm sức ép lên năng suất Robusta.

Năng suất cà phê Robusta tại Indonesia hiện ở mức dưới 1 tấn/ha, thấp hơn đáng kể so với khoảng 3 tấn/ha tại Việt Nam. Việc sử dụng các giống năng suất cao còn hạn chế và nhiều nông dân vẫn phụ thuộc vào vật liệu trồng địa phương là những yếu tố khiến năng suất của Indonesia ở mức thấp.

Sản lượng suy giảm tại một số vùng trồng đang gây sức ép lên chuỗi cung ứng cà phê Indonesia.

Các nhà xuất khẩu nhỏ cũng chịu sức ép khi có thời điểm giá mua cà phê trong nước cao hơn giá trên thị trường xuất khẩu, trong khi các tập đoàn đa quốc gia có lợi thế về chi phí vốn và khả năng quản trị rủi ro.

Áp lực chi phí cũng lan sang các quán cà phê. Giá hạt cà phê tăng cùng với chi phí điện, nhiên liệu và bao bì khiến biên lợi nhuận của các cửa hàng nhỏ bị thu hẹp.

Tại Brazil, Cơ quan Cung ứng Mùa vụ Quốc gia Brazil (Conab) đã nâng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026 lên mức kỷ lục mới là 67,6 triệu bao (loại 60 kg). Con số này cao hơn 900.000 bao so với dự báo hồi tháng 5 và tăng 19,6% so với niên vụ trước. Tính đến nay, Brazil đã hoàn thành 99% diện tích thu hoạch. Sự tăng trưởng này đóng góp chủ yếu từ dòng Arabica với sản lượng đạt 48,2 triệu bao (tăng 34,8% nhờ vào chu kỳ được mùa hai năm một lần), trong khi dòng Robusta sụt giảm 6,6% xuống 19,4 triệu bao do nhiệt độ thấp gây ảnh hưởng đến đợt ra hoa tại bang Espirito Santo.

Tháng 8 vừa qua, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil đạt 4,16 triệu bao, mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 8 và tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025. Tốc độ xuất khẩu cải thiện cùng điều kiện thời tiết dồi dào mưa trong tháng 9 đã hỗ trợ tích cực cho đợt ra hoa của niên vụ 2027/28, giải tỏa đáng kể lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn.

Tại Việt Nam, thu hoạch niên vụ 2026/27 dự kiến bắt đầu từ đầu tháng 10 nhưng cà phê thương phẩm sẽ chỉ được đưa ra thị trường từ sau tháng 11. Mặc dù lượng mưa tích lũy thấp hơn trung bình, nhờ diện tích canh tác được mở rộng, sản lượng của Việt Nam được dự báo duy trì ổn định ở mức 30,5 triệu bao. Trong khi đó, mức cộng giá tại Indonesia diễn biến trái chiều và giao dịch vẫn chậm do chờ đợi vụ mới.