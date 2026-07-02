Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh trên các sàn giao dịch, cà phê trong nước cũng vọt lên

Giá cà phê hôm nay 2/7

Ngày 2/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục tăng mạnh 2,94% (113 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.958 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 3,09% (113 USD/tấn), đạt 3.771 USD/tấn, trong khi hợp đồng giao tháng 11 /2026 tăng 3,16% (114 USD/tấn), lên 3.726 USD/tấn.

Tên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng mạnh 4,21% (13,1 US cent/pound), lên mức 424,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 4,54% (13,45 US cent/pound), đạt 309,9 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 4,52% (12,75 US cent/pound), lên 294,85 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh 1.500 – 1.600 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 91.600 - 92.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức tăng 1.500 đồng/kg, đưa giá thu mua cà phê chạm mốc 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cũng được nâng lên mức 92.000 đồng/kg, tương ứng tăng 1.600 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.600 đồng/kg và hiện đang được giao dịch ở mức 91.000 đồng/kg.

Các nhà giao dịch và môi giới cho biết đà tăng được thúc đẩy bởi hoạt động bán cà phê tại Brazil tạm thời bị gián đoạn do vụ thu hoạch bị trì hoãn bởi mưa.

Những cơn mưa bất thường tại Brazil và biến đổi khí hậu tại Đông Nam Á đang trực tiếp định hình lại cán cân cung - cầu. Trong khi sản lượng xuất khẩu từ các nước trọng điểm như Việt Nam vẫn duy trì đà tăng, giá trị kim ngạch lại cho thấy những dấu hiệu sụt giảm đáng lo ngại, tạo nên một nghịch lý đầy thách thức cho giới kinh doanh.

Tại thủ phủ cà phê Brazil, tiến độ thu hoạch đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu. Theo dữ liệu từ Cooxupe – hợp tác xã cà phê lớn nhất quốc gia này, tính đến ngày 19/6, nông dân mới chỉ thu hoạch được 20,1% diện tích vụ mùa năm 2026, thấp hơn đáng kể so với mức 24,3% cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính được xác định là do những trận mưa lớn kéo dài không chỉ làm chậm tiến độ công việc đồng áng mà còn gây ra những quan ngại về chất lượng hạt cà phê sau thu hoạch.

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu, tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/6/2026, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 985,7 nghìn tấn, tăng 11,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tổng kim ngạch thu về lại đạt gần 4,5 tỷ USD, giảm 10,7% về trị giá. Chỉ tính riêng nửa đầu tháng 6/2026, mặc dù lượng xuất khẩu tăng 5,9% nhưng giá trị lại sụt giảm tới 14%. Diễn biến này phản ánh một nghịch lý tăng trưởng lượng nhưng giảm giá trị trong bức tranh xuất khẩu cà phê của Việt Nam nửa đầu năm nay.

Không chỉ Brazil và Việt Nam, Indonesia cũng đang đối mặt với những dự báo tiêu cực về nguồn cung. Báo cáo từ USDA Gain Report cho thấy, sản lượng cà phê nhân xanh của quốc gia này trong niên vụ 2026/27 dự kiến sẽ giảm 8%, xuống còn 11,38 triệu bao. Sự sụt giảm nguồn cung từ một quốc gia xuất khẩu lớn như Indonesia chắc chắn sẽ tạo áp lực tăng giá lên dòng cà phê robusta toàn cầu.

Giới giao dịch quốc tế hiện đang theo dõi sát sao các tín hiệu của El Niño để định giá các hợp đồng tương lai. Sự lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt do thời tiết, kết hợp với tình trạng tồn kho tại các nhà rang xay đang ở mức thấp, đã buộc các doanh nghiệp phải tăng cường thu mua bổ sung nguyên liệu.

Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,25 năm, chỉ còn 375.079 bao tính đến ngày 1/7.

Ngược lại, lượng tồn kho cà phê Robusta do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5, nhưng đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 2,75 tháng, đạt 4.053 lô tính đến thứ hai tuần này.