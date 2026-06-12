Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh, lo ngại tiến độ thu hoạch cà phê

Giá cà phê hôm nay 12/6

Ngày 12/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng mạnh 3,25% (109 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.463 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2,97% (98 USD/tấn), đạt 3.395 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng mạnh 2,23% (5,55 US cent/pound), đạt 253,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,31% (5,65 US cent/pound), đạt 250,25 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng tiếp 2.200 - 2.300 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 87.000 - 87.700 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông hiện được thu mua ở mức cao nhất là 87.700 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê giao dịch lên mức 87.500 đồng/kg.

Ngoài ra, giá cà phê tại Lâm Đồng cũng tăng 2.200 đồng/kg, ở mức 87.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước hiện vẫn khá thận trọng khi giá thế giới liên tục biến động mạnh trong nhiều phiên gần đây.

Theo giới phân tích, thị trường cà phê đang chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố. Áp lực chốt lời sau nhịp phục hồi gần đây khiến giá biến động mạnh trong ngắn hạn.

Hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cà phê vụ tới của Brazil, đã thúc đẩy hoạt động mua bù bán khống. Bên cạnh đó, tồn kho cà phê trên sàn ICE có xu hướng giảm trong vài tháng qua cũng góp phần hỗ trợ giá.

Tuy nhiên, thời gian qua giá cà phê suy giảm bởi triển vọng về mùa vụ bội thu năm 2026 tại nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới này. Theo dự báo của Cơ quan Nông nghiệp Quốc gia Brazil (Conab), sản lượng cà phê vụ thu hoạch năm 2026 của nước này sẽ tăng 18% so với năm ngoái, đạt mức kỷ lục 66,7 triệu bao 60kg (132,3 lb). Để hạn chế thua lỗ trong ngắn hạn đối với cà phê, lượng tồn kho được chứng nhận trên sàn giao dịch KC-TOT-PENDING tiếp tục giảm và đạt mức thấp nhất kể từ tháng 2/2026.

Theo Chủ tịch Cecafé, ông Marcio Ferreira, xung đột tại Iran cùng với tình trạng thiếu hụt cơ sở hạ tầng tại các cảng của Brazil đã gây ra tình trạng chậm trễ trong vận chuyển và khiến các nhà xuất khẩu chịu tổn thất lớn.

Ông Ferreira cho biết thêm: “Bên cạnh đó, việc chính quyền Mỹ liên tục thay đổi quan điểm liên quan đến các vấn đề thuế quan đã tạo ra sự bất ổn và cuối cùng làm chậm các giao dịch với đối tác Mỹ, khi họ đang chờ đợi một giải pháp rõ ràng trước khi nối lại hoạt động mua với tốc độ bình thường”.

Tại Đông Nam Á, dự báo El Nino có thể xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 7 - tháng 12/2026 khiến giới đầu tư lo ngại nguy cơ thiếu hụt sản lượng cà phê robusta tại Việt Nam và Indonesia.