Giá cà phê tiếp tục giảm trong phiên thứ 4, kéo dài đà giảm trong một tuần qua

Giá cà phê hôm nay 3/9

Ngày 3/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,6% (55 USD/tấn) so với ngày hôm trước, xuống còn 3.376 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 1,59% (55 USD/tấn), đạt 3.406 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm với biên độ mạnh hơn, lên tới 4,05% (13,85 US cent/pound), xuống chỉ còn 328,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3,67% (11,35 US cent/pound), đạt 298,1 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.700 – 94.500 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với hôm trước.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá 94.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng ở mức 94.200 đồng/kg.

Tương tự, Lâm Đồng cũng được giao dịch với giá 93.700 đồng/kg.

Những ngày cuối tháng 8/2026, giá cà phê nội địa giảm theo xu hướng điều chỉnh của giá cà phê Robusta thế giới. Bên cạnh đó, hoạt động bán ra và nhu cầu thu mua chậm đang gây áp lực lên giá. Giá cà phê tại các tỉnh Đắc Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắc Nông vào ngày 27/8/2026 cùng giảm 500 đồng/kg so với ngày 01/8/2026, dao động từ 95.700 – 96.500 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 8/2026 đạt 61,2 nghìn tấn, trị giá 266,1 triệu USD, tăng 46,8% về lượng và tăng 18,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế từ đầu năm nay đến ngày 15/8/2026, xuất khẩu cà phê đạt tổng cộng 1,26 triệu tấn, trị giá 5,72 tỷ USD, tăng 12,0% về lượng, nhưng giảm 10,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

7 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê Robusta chiếm 73,3% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước, trong khi xuất khẩu các chủng loại khác chiếm tỷ lệ thấp.

Cụ thể: Xuất khẩu cà phê Robusta gần 1,01 triệu tấn, trị giá 4,0 tỷ USD, tăng 11,4% về lượng, nhưng giảm 15,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm.

Xuất khẩu cà phê chế biến chiếm 19,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 1,06 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tiếp đến, xuất khẩu cà phê Arabica chiếm 7,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 58,5 nghìn tấn, trị giá 387,7 triệu USD, giảm 1,4% về lượng và giảm 1,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu cà phê Excelsa chiếm tỷ lệ thấp, đạt 985 tấn, trị giá 4,3 triệu USD, tăng 83,2% về lượng và tăng 44,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Trở lại thị trường cà phê thế giới, cuối tháng 8/2026, giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều khi giá cà phê Robusta giảm, trong khi giá cà phê Arabica tăng so với đầu tháng 8/2026.

Giá cà phê Robusta giảm khi triển vọng nguồn cung cải thiện. Tính đến ngày 25/8/2026, tồn kho cà phê Robusta đạt chuẩn trên sàn ICE London đạt 4.943 lô, cao nhất trong 9 tháng. Đồng thời, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tính đến ngày 15/8/2026 tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng niên vụ 2025-2026 được dự báo tăng 6% và đạt mức cao nhất trong 4 năm. Tồn kho trên sàn phục hồi và nguồn cung từ Việt Nam gia tăng đã làm giảm lo ngại thiếu hụt, qua đó gây áp lực lên giá cà phê Robusta.

Trái lại, giá cà phê Arabica được hỗ trợ bởi nguồn cung giao ngay hạn chế. Tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE New York đến ngày 25/8/2026 giảm còn 225.442 bao, thấp nhất trong gần 3 năm. Trong khi đó, tiến độ thu hoạch tại Brazil vẫn chậm hơn cùng kỳ năm trước. Theo Hợp tác xã Cooxupé, Brazil mới hoàn thành 87,5% vụ thu hoạch tính đến ngày 21/8/2026, thấp hơn mức 91,3% của cùng kỳ năm trước. Tồn kho xuống thấp, tiến độ thu hoạch chậm và việc nông dân Brazil hạn chế bán ra đã thúc đẩy hoạt động mua vào của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đà tăng sẽ chậm lại khi vụ thu hoạch tại Brazil dần hoàn tất và nguồn cung cà phê vụ mới được bổ sung.