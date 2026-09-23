Giá cà phê tiếp tục giảm sâu, sức ép vụ mới kéo thị trường chìm trong sắc đỏ

Giá cà phê hôm nay 23/9

Ngày 23/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 2,31% (77 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống chỉ còn 3.260 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 1,9% (63 USD/tấn), đạt 3.249 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm 1,48% (4,1 US cent/pound), đạt 272,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,4% (3,75 US cent/pound), đạt 264,7 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.200 – 92.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giá thu mua xuống còn 92.8000 đồng/kg. Tuy vậy, đây vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 91.800 đồng/kg,

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá 91.200 đồng/kg.

Thị trường cà phê nội địa Việt Nam ghi nhận mức giảm liên tiếp trong vài ngày qua. Hiện tại, giá cà phê trung bình tại các tỉnh trồng trọng điểm khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 91.200 – 92.000 đồng/kg. Nhờ lượng tồn kho trong dân không còn nhiều, thị trường trong nước hiện có độ trễ và khả năng chống chịu tốt hơn so với biến động nhanh trên các sàn giao dịch quốc tế.

Dù vậy, sự ổn định này chỉ mang tính tạm thời. Bước sang tháng 10, khi Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch của niên vụ mới, nguồn cung gia tăng kết hợp với xu hướng giảm giá trên thị trường thế giới dự kiến sẽ tạo sức ép lớn, buộc mặt bằng giá cà phê trong nước phải điều chỉnh về một mức cân bằng mới.

Ngày 23/9, thị trường cà phê quốc tế ghi nhận mức sụt giảm đáng kể. Hợp đồng Robusta giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 2,31% (tương đương 77 USD) so với phiên trước, xuống còn 3.260 USD/tấn. Trong phiên, giá có thời điểm rơi xuống mốc 3.245 USD/tấn - mức thấp nhất trong hơn 3 tháng qua. Hợp đồng Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn New York giảm 1,48% (tương đương 4,1 cent), chốt ở mức 272,3 US cent/lb. Trước đó, mặt hàng này đã chạm mức đáy 3 tháng là 271,30 US cent/lb.

Tại thị trường nội địa Brazil, quốc gia tiêu thụ cà phê lớn thứ hai thế giới, Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil (Abic) cho biết, doanh số bán lẻ từ tháng 1 - tháng 8 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng đang có dấu hiệu phục hồi nhờ mặt bằng giá hạ nhiệt. Tuy nhiên, trên thị trường vật chất, nông dân Brazil bắt đầu hạn chế bán ra ở mức giá hiện tại, khiến khối lượng giao dịch suy giảm.

Áp lực từ nguồn cung, thời tiết và hoạt động tài chính. Đợt sụt giảm giá cà phê toàn cầu xuất phát từ sự kết hợp của nhiều yếu tố cung - cầu và tài chính.

Dự báo từ cơ quan Vaisala cho thấy lượng mưa dồi dào tại khu vực Tây Nguyên - vùng trồng cà phê lớn nhất Việt Nam - đã giúp cải thiện độ ẩm của đất và hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển của quả. Tại Brazil, thời tiết nhìn chung cũng diễn biến tích cực, làm xoa dịu những lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Tồn kho trên thị trường quốc tế có sự phục hồi rõ rệt. Đồng thời, hoạt động xuất khẩu cà phê từ Brazil tăng mạnh, bổ sung lượng lớn hàng hóa cho thị trường quốc tế.

Khi niên vụ 2025/26 đi vào những ngày cuối, các quỹ đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời và dịch chuyển dòng vốn sang các kênh trú ẩn khác. Bên cạnh đó, các bên mua có xu hướng thu hẹp quy mô giải ngân để chờ đợi những thông tin chính thức về sản lượng của niên vụ mới 2026/27 (bắt đầu từ tháng 10).