Giá cà phê tiếp tục giảm, nhiều yếu tố tiêu cực kéo thị trường đi xuống

Giá cà phê hôm nay 18/9

Ngày 18/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,14% (39 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 3.391 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 1,23% (42 USD/tấn), ở mức 3.360 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm 1,79% (5,05 US cent/pound), đạt 276,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,76% (4,8 US cent/pound), đạt 268,55 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 500 - 600 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 93.000 – 93.800 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức giảm ít nhất 500 đồng/kg, xuống còn 93.000 đồng/kg, mức thấp nhất khu vực.

Tại các địa phương còn lại, giá đồng loạt giảm 600 đồng/kg. Trong đó, Đắk Nông được thu mua ở mức 93.800 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm về mức 93.600 đồng/kg.

Một loạt yếu tố tiêu cực đối với giá cà phê xuất hiện đồng thời, kéo thị trường đi xuống, bao gồm xuất khẩu cà phê Brazil tăng, điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam, cùng với lượng tồn kho trên sàn ICE gia tăng.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ do được hỗ trợ bởi nguồn cung phục hồi trong niên vụ 2025-2026 và nhu cầu duy trì ở mức cao tại các thị trường chủ lực.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong tháng 8 tăng tháng thứ ba liên tiếp, đạt 127.903 tấn, trị giá 571,5 triệu USD, tăng lần lượt 52% về lượng và 24,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,3 triệu tấn cà phê, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, trị giá thu về giảm 8,6%, xuống 6,03 tỷ USD.

Nguyên nhân chủ yếu do giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm chỉ đạt 4.542 USD/tấn, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong tháng 8, giá xuất khẩu bình quân ở mức 4.469 USD/tấn, tăng 2,9% so với tháng trước nhưng vẫn giảm tới 18,3% so với tháng 8/2025.

Về thị trường, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục điểm đến lớn nhất của cà phê Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, chiếm 43,4% tổng khối lượng xuất khẩu với 576.612 tấn, trị giá 2,5 tỷ USD, tăng 20% về lượng và giảm 7,8% về trị giá so với cùng kỳ.

Trong đó, Đức, Italy và Tây Ban Nha tiếp tục là ba thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong khu vực.

Xuất khẩu cà phê sang thị trường tiêu thụ lớn thứ hai là Mỹ cũng tăng mạnh 46,4% về lượng và tăng 13,6% về trị giá, đạt 95.635 tấn, trị giá 408,2 triệu USD. Riêng tháng 8, lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường này tăng tới 3,5 lần (250,3%) so với cùng kỳ năm ngoái, lên 10.689 tấn.

Ngoài ra, lượng cà phê xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn khác như Nhật Bản, Algeria, Nga, Trung Quốc, Philippines đều tăng trưởng cao trong 8 tháng đầu năm. Đáng chú ý, Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật 4,2 lần, Campuchia tăng 2,1 lần và New Zealand tăng gần 4 lần.

Về triển vọng niên vụ 2026-2027, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ tăng 800.000 bao so với niên vụ trước, đạt mức kỷ lục 32,5 triệu bao, nhờ diện tích trồng mở rộng và năng suất cao hơn.

Giá cà phê duy trì ở mức cao cho phép các nhà sản xuất cà phê tăng đầu tư vào phân bón và các yếu tố đầu vào khác nhằm cải thiện năng suất.

Xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam được dự báo tăng 300.000 bao, đạt 25,4 triệu bao nhờ nguồn cung dồi dào hơn, trong khi tiêu thụ nội địa được kỳ vọng đạt mức kỷ lục 5 triệu bao.

Với dự báo này, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là nguồn cung cà phê lớn thứ hai thế giới trong niên vụ 2026-2027, chiếm 20% tổng xuất khẩu toàn cầu. Còn xét riêng về Robusta, Việt Nam vẫn là quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn nhất.