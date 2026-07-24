Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, thị trường kỳ vọng sản lượng và tiêu thụ đạt kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 24/7

Ngày 24/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London giảm khá mạnh 2,32% (88 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.708 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 1,65% (62 USD/tấn), đạt 3.699 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 2,29% (7,25 US cent/pound), xuống còn 309,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 2,39% (7,25 US cent/pound), đạt 296,45 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 94.200 – 94.700 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông có giá thu mua ở mức 94.700 đồng/kg và là địa phương dẫn đầu cả nước về mặt bằng giá.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng ở mức 94.600 đồng/kg. Lâm Đồng đạt 94.200 đồng/kg.

Giá cà phê giảm chủ yếu do nguồn cung được tăng cường nhờ cà phê vụ mới từ Indonesia và tiến độ thu hoạch, xuất khẩu tại Brazil thuận lợi hơn.

Vụ thu hoạch cà phê Robusta tại Indonesia, quốc gia sản xuất Robusta lớn thứ ba thế giới, đang dần bước vào giai đoạn cuối.

Trong khi đó, thời tiết khô ráo tại Brazil đã giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và chế biến, qua đó thúc đẩy lượng cà phê đưa ra thị trường.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 6/2026 đạt 126,4 nghìn tấn, trị giá 585,6 triệu USD, giảm 11,6% về lượng và giảm 8,4% về trị giá so với tháng 5/2026; Trong khi so với tháng 6/2025 tăng 4,0% về lượng, nhưng giảm 15,8% về trị giá.

Tính chung 6 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,05 triệu tấn, trị giá 4,81 tỷ USD, tăng 7,4% về lượng, nhưng giảm 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, do giá xuất khẩu giảm.

Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho. Trên thị trường thế giới, nguồn cung từ Brazil và Indonesia có xu hướng cải thiện, qua đó tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với cà phê Việt Nam trong thời gian tới.

Được biết, mới đây Bộ Công thương dẫn thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) vừa có một số điều chỉnh về mặt thủ tục để thúc đẩy việc áp dụng Quy định về phá rừng của châu Âu (EUDR). Dự kiến quy định mới bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 12/2026.

Việc bổ sung cà phê hòa tan có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam khi đây là một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp cà phê hòa tan quan trọng cho thị trường EU.

Các nhà sản xuất đưa những sản phẩm này ra thị trường EU hoặc xuất khẩu phải chứng minh rằng việc sản xuất không gây phá rừng và được sản xuất theo đúng luật pháp hiện hành của quốc gia sản xuất.

Năm 2025, xuất khẩu cà phê chế biến (bao gồm cà phê hòa tan) của Việt Nam đạt khoảng 143.425 tấn, với kim ngạch đạt trên 1,4 tỷ USD. Giá xuất khẩu bình quân của cà phê hòa tan đạt khoảng 11.180 USD/tấn, mang lại giá trị gia tăng cao hơn nhiều so với cà phê nhân thô.